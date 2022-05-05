Adana'da dehşet evi! Çığlıklar mahalleyi ayağa kaldırdı!

Adana'da yaşları 2 ila 8 arasında değişen 4 çocuk; cezaevinde yatan babalarını ziyaret etmeye giden anneleri tarafından evde kilitlendi. Pencereden annelerinin gelmesini bekleyen çocukları polis kurtardı.Adana'da yaşları 2 ila 8 arasında değişen 4 çocuk; cezaevinde yatan babaları Sasha Kırdi'yi ziyarete giden anneleri Nur Abbes (29) tarafından evde kilitlendi.Zemin katta bulunan evin penceresindeki demir parmaklıklar arasından bakarak annelerinin gelmesini bekleyen çocuklar, bir süre sonra ağlamaya başladı.niyete götürüldü.Seslerini duyan komşular durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler, bir taraftan evin kilitli kapısını açmaya çalışırken diğer taraftan da telefonla anneye ulaştı.Polis, darp edildikleri iddia edilen Çocuk Şube Müdürlüğüne götürürken anne Nur Abbes, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Olay Ramazan Bayramı'nın son gününde Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde 50042 sokakta bulunan müstakil bir evin birinci katında meydana geldi.İddiaya göre; 1 ay önce uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen Sasha Kırdi, narkotik polisinin operasyonuyla yakalanıp, tutuklandı.Kırdi'nin birlikte yaşadığı ve 5 çocuğunun annesi olan Nur Abbes, çocuklarla tek başına kaldı. Anne çocuklarına sık sık şiddet uygulamaya başladı.Abbes, dün saat 12.30 sıralarında 10 yaşındaki oğlu Muhammed'i dövünce mahalleli tepki gösterdi. Muhammed annesinin elinden kurtulup evden kaçtı.Abbes ise evdeki 4 çocuğunun üzerine kapıyı kilitledikten sonra bayram dolayısıyla Sasha Kırdi'yi ziyaret etmek için cezaevine gitti.Evde kilitli kalan çocuklar, evin pencerelerinde bulunan demir parmaklıklardan sarkarak annelerinin gelmesini bekledi. Ancak annelerinin gelmediğini gören küçük çocuklar, ağlayarak yardım istedi.Mahallelinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kapının kilitli olduğunu gören ekipler, anne Abbes'e ulaşarak eve çağırdı.Çocukların bu sırada evdeki bıçak ve çakmaklarla oynaması dikkat çekti. Ekipler, çocukların ellerindeki bıçak ve çakmakları alıp beklemeye başladı.Yaklaşık 4 saat sonra eve dönen Nur Abbes'in kapıyı açması üzerine evdeki çocuklar dışarı çıkarıldı. Polis, darp edildikleri iddia edilen Çocuk Şube Müdürlüğüne götürürken anne Nur Abbes, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.