  • USD: 14,79 - 14,81
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Adana'da dehşet evi! Çığlıklar mahalleyi ayağa kaldırdı!

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kadın çocuklarından birini döverek sokağa attı. Yetmedi, diğerlerini de eve kilitleyerek uyuşturucudan tutuklu bulunan kocasını ziyaret için cezaevine gitti. Mahalleli çocukların çığlıklarına duyarsız kalamadı, seferber oldu.

Ekleme: 5.05.2022 - 12:23 Güncelleme: 5.05.2022 - 12:30 / Editör: Ozge Selin
Adana'da dehşet evi! Çığlıklar mahalleyi ayağa kaldırdı!
Adana'da yaşları 2 ila 8 arasında değişen 4 çocuk; cezaevinde yatan babalarını ziyaret etmeye giden anneleri tarafından evde kilitlendi. Pencereden annelerinin gelmesini bekleyen çocukları polis kurtardı.

Adana'da yaşları 2 ila 8 arasında değişen 4 çocuk; cezaevinde yatan babaları Sasha Kırdi'yi ziyarete giden anneleri Nur Abbes (29) tarafından evde kilitlendi.

Zemin katta bulunan evin penceresindeki demir parmaklıklar arasından bakarak annelerinin gelmesini bekleyen çocuklar, bir süre sonra ağlamaya başladı.niyete götürüldü.

Seslerini duyan komşular durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler, bir taraftan evin kilitli kapısını açmaya çalışırken diğer taraftan da telefonla anneye ulaştı.

Polis, darp edildikleri iddia edilen Çocuk Şube Müdürlüğüne götürürken anne Nur Abbes, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana'da dehşet evi! Çığlıklar mahalleyi ayağa kaldırdı!

CEZAEVİNE ZİYARETE GİTTİ

Olay Ramazan Bayramı'nın son gününde Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde 50042 sokakta bulunan müstakil bir evin birinci katında meydana geldi.

İddiaya göre; 1 ay önce uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen Sasha Kırdi, narkotik polisinin operasyonuyla yakalanıp, tutuklandı.

Kırdi'nin birlikte yaşadığı ve 5 çocuğunun annesi olan Nur Abbes, çocuklarla tek başına kaldı. Anne çocuklarına sık sık şiddet uygulamaya başladı.

Abbes, dün saat 12.30 sıralarında 10 yaşındaki oğlu Muhammed'i dövünce mahalleli tepki gösterdi. Muhammed annesinin elinden kurtulup evden kaçtı.

Abbes ise evdeki 4 çocuğunun üzerine kapıyı kilitledikten sonra bayram dolayısıyla Sasha Kırdi'yi ziyaret etmek için cezaevine gitti.

Adana'da dehşet evi! Çığlıklar mahalleyi ayağa kaldırdı!

ÇOCUKLARI EVE KİLİTLEDİ

Evde kilitli kalan çocuklar, evin pencerelerinde bulunan demir parmaklıklardan sarkarak annelerinin gelmesini bekledi. Ancak annelerinin gelmediğini gören küçük çocuklar, ağlayarak yardım istedi.

Mahallelinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kapının kilitli olduğunu gören ekipler, anne Abbes'e ulaşarak eve çağırdı.

Çocukların bu sırada evdeki bıçak ve çakmaklarla oynaması dikkat çekti. Ekipler, çocukların ellerindeki bıçak ve çakmakları alıp beklemeye başladı.

Yaklaşık 4 saat sonra eve dönen Nur Abbes'in kapıyı açması üzerine evdeki çocuklar dışarı çıkarıldı. Polis, darp edildikleri iddia edilen Çocuk Şube Müdürlüğüne götürürken anne Nur Abbes, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Başkan Erdoğan ile Avusturya Başbakanı Nehammer NATO'da görüşecek! Dikkat çeken mesaj: Avrupa için en iyi şans İstanbul!
Başkan Erdoğan'dan ramazanda yoğun mesai! Tam 21 ülke lideriyle görüştü!
Thodex davasında yeni gelişme! Firari Faruk Fatih Özer'in yokluğunda başlandı!
Türkiye ihracatta rekora doymuyor! Tüm zamanların rekoru kırıldı
HDP'liler evlat nöbetindeki ailelere saldırdı! 'Siz Kandil'in vekilisiniz'
Türk genç Emre Soykök Amerika'da ölü bulundu: Ailesinden çarpıcı açıklama!
İngiltere sandık başında! Yerel seçimlerde oy verme işlemi başladı!
Almanya'dan FETÖ'ye resmi destek: Örgütle irtibatı onaylayan belge varsa sığınmaya kabul
İngiliz Financial Times CHP'deki adaylık savaşını yazdı: Kılıçdaroğlu can atıyor ama kazanma ihtimali en düşük aday!
Nisan ayı enflasyon rakamları geldi: TÜİK TÜFE verilerini paylaştı
Bir SD kart çökertti: Sekiz binden fazla FETÖ'cü deşifre!
Kısıtlamalar için kritik tarih Haziran! Bilim Kurulu üyesi Prof. Odabaş açıkladı
Alman basını: Ekonomide Türkiye mucizesi
Ucuz gıda seferberliği başlıyor! Ürün takip sistemi cebe giriyor
1 milyon Suriyeli mülteci eve dönüyor! İşte Suriyelilerin 8 aşamalı eve dönüş uygulaması
Bakan Koca duyurdu! 'Sağlık çalışanları için sonuç çok yakın'
Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş: Kılıçdaroğlu aday olmayacak
Başkan Erdoğan'dan iki kritik görüşme!
Emine Erdoğan'a, Kırım Türkü çocuklardan teşekkür mesajı: 'Türk milletinin desteğini unutmayacağız'
Rus ordusu tarafından vurulmuştu! Dünyanın konuştuğu fabrikaya ait saldırı görüntüleri ortaya çıktı |Rusya Ukrayna savaşı son durum
Mikro kameralı sapık bankacı! Şoke eden yöntem internet sitesinde ortaya çıktı!

Mikro kameralı sapık bankacı! Şoke eden yöntem internet sitesinde ortaya çıktı!

Kiracıların beklediği zam oranı belli oldu!

Kiracıların beklediği zam oranı belli oldu!

Tarımda yeni dönem yolda! Sigorta zorunlu gelir garanti! İşte detaylar...

Tarımda yeni dönem yolda! Sigorta zorunlu gelir garanti! İşte detaylar...

Adana'da dehşet evi! Çığlıklar mahalleyi ayağa kaldırdı!

Adana'da dehşet evi! Çığlıklar mahalleyi ayağa kaldırdı!

Bitmek bilmiyor! DSÖ açıkladı! Omicron'un 2 yeni varyantı daha ortaya çıktı!

Bitmek bilmiyor! DSÖ açıkladı! Omicron'un 2 yeni varyantı daha ortaya çıktı!

İşte en az yakan otomobiller! Sıfır ve ikinci elini rahat bulabileceğiniz yakıt tüketimi düşük araçlar...

İşte en az yakan otomobiller! Sıfır ve ikinci elini rahat bulabileceğiniz yakıt tüketimi düşük araçlar...