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Beyaz Gazete
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ABD'li Senatör Robert Menendez: Beyaz Saray Türkiye'nin Erdoğan'ın yönetiminde olduğunu anlamalı!

Türkiye'yi olmasını istedikleri gibi görmeyi bırakmaları gerektiğini belirten ABD'li Senatör Robert Menendez, "Türkiye'nin Erdoğan'ın yönetiminde olduğunu anlamalı" diyerek Beyaz Saray'a çağrıda bulundu.

ABD'li Senatör Robert Menendez: Beyaz Saray Türkiye'nin Erdoğan'ın yönetiminde olduğunu anlamalı!
Ekleme: 5.05.2022 - 17:35 Güncelleme: 5.05.2022 - 17:38 / Editör: Ozge Selin
ABD'li Senatör Robert Menendez: Beyaz Saray Türkiye'nin Erdoğan'ın yönetiminde olduğunu anlamalı!
Defense News'e açıklamalarda bulunan ABD'li Senatör Robert Menendez, 'Türkiye'nin beklediğimiz türden bir NATO müttefiki olup olmadığına karar vermemiz gerekiyor. Birçok şeyde bizim çıkarlarımıza ters düşen şekillerde çalışıyor” dedi.

ABD'li Senatör Robert Menendez: Beyaz Saray Türkiye'nin Erdoğan'ın yönetiminde olduğunu anlamalı!

Menendez, “Yönetim, Türkiye'yi olmasını istediğimiz gibi görmeyi bırakmalı. Beyaz Saray, Türkiye'nin Erdoğan'ın yönetiminde olduğunu anlamalı” ifadelerini kullandı.
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ABD'li Senatör Robert Menendez: Beyaz Saray Türkiye'nin Erdoğan'ın yönetiminde olduğunu anlamalı!
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