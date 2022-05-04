Zeytin Dalı şehidine veda: Teğmen Talha Bahadır gözyaşlarıyla memleketi Yalova'ya uğurlandı

Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde teröristlerce yapılan füze saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Teğmen Talha Bahadır'ın cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Yalova'ya gönderildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörden arındırdığı Zeytindalı bölgesinde teröristler tarafından üs bölgesine füze saldırısı düzenlendi.



Saldırıda ağır yaralanan İstihkam Teğmen Talha Bahadır kaldırıldığı hastanede şehit tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.



Saldırı sonrası terör hedefleri vuruldu ve ilk belirlemelere göre 24 terörist etkisiz hale getirildi.



Şehit Bahadır için Gaziantep Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.





Törene şehidin öğretmen kardeşi Yasir Bahadır’ın yanı sıra, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, 6’ıncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri ile şehidin silah arkadaşları katıldı.



Bekar olduğu öğrenilen Şehit Talha Bahadır’ın öz geçmişinin okunmasının ardından Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri uçakla memleketi Yalova’ya götürüldü.