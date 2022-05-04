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Valilik'ten İstanbul'da yaşayan yabancılara ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği'nden İstanbul'da ikamet eden yabancılara ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Ekleme: 4.05.2022 - 14:28 Güncelleme: 4.05.2022 - 14:28 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Valiliği'nden İstanbul'da ikamet eden yabancılara ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bugün itibarıyla ilimizde 1.305.307 yabancı yasal olarak ikamet etmektedir.

Bu yabancıların;

a) 542.045'i geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerden,

b) 763.262'si ülkemize yasal olarak giriş yapmış ve ikamet izni almış düzenli göçmenlerden oluşmaktadır.

Bununla birlikte ilimizde yasal kalış hakkı bulunmayan düzensiz göçmenlere yönelik mücadelemiz tüm kurumlarımızın işbirliğiyle sürmektedir.

İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğünce geçen yıl 71.959 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerin 23.072'si İstanbul'dan sınır dışı edilirken, 39.525'i ise sınır dışı işlemleri yapılmak üzere diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

1 Ocak - 3 Mayıs 2022 tarihleri arasında; 11.936'sı Afganistan, 2.853'ü Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 25.644 düzensiz göçmen (1.933 yabancıya adli işlem yapılmıştır.) hakkında işlem yapıldı. Bu yabancıların 8.773'ü İstanbul'dan ülkelerine sınır dışı edilirken, 12.684'ü sınır dışı işlemleri için diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü, kolluk güçlerimizce tespit edilen 240 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemlerine başlanmış olup, işlemleri tamamlanan 280 Afganistan uyruklu yabancının havayoluyla sınır dışı planlaması yapılmıştır.

Düzensiz göçmenlerin tespit ve sınır dışı edilmelerine yönelik çalışmalar etkin bir şekilde devam etmektedir.

İlimizde bulunan her yabancı uyruklu şahıs, sığınmacı ya da mülteci olmayıp, turist olarak ülkemize gelmekte ve daha sonra ülkelerine dönmektedir. Özellikle yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte, şehrimizin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini görmek ve tatil yapmak üzere gelen yoğun bir turist girişi yaşanmaktadır.

Geçtiğimiz Mart ayında deniz ve havayolu ile ilimize gelen turist sayımız geçen yıla oranla % 112 artarak 1.156.400'e, bu yılın ilk 3 aylık döneminde ise 2.904.460'a ulaşmıştır.

Ülkemizde en çok turist ağırlayan şehirlerin başında gelen İstanbul'umuza en çok giriş yapan yabancılar arasında % 10,09 oranıyla İran, %7,97 oranıyla Almanya ve %7,82 oranıyla Rusya Federasyonu vatandaşları bulunmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Valilik'ten İstanbul'da yaşayan yabancılara ilişkin açıklama
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