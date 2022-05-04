Twitter ücretli mi olacak?Yeni patron Elon Musk dünyaya duyurdu: Cüzi ücretleri olabilir

Twitter ücretli mi oluyor? Twitter’ı 44 milyar dolara almak için el sıkışan Elon Musk’ın bundan sonra ne yapacağını herkes merakla bekliyor. Musk’ın hedefinde açık kaynak algoritmalar, kimlik doğrulama ve herkese mavi tik var. Musk, 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'ın bazı kullanıcıları için ücretli olmasını önerdi. İş insanları ve hükümet çalışanlarının sosyal medya platformunda kalmaları için cüzi bir ücret ödemeleri gerekeceğini söyledi.

Twitter yönetim kurulunun, platformun Elon Musk tarafından satın alınmasını onaylamasının ardından Musk'tan bu açıklama geldi.Elon Musk, sosyal medya platformunun şirket ve hükümetler için 'cüzi ücretleri' olabileceğini açıkladı.Twitter'ın 'standart kullanıcılar için' ücretsiz olmaya devam edeceğini de vurguladı.Musk daha önceki açıklamalarında, Twitter'ı 'yeni özellikle geliştirerek daha iyi noktayagetireceğini' söylemişti. Musk, CNN'in bir haberini tweetleyerek sözlerine başladı. Haberde,bazı büyük ABD şirketleri, 'Twitter eğer nefret söylemini sınırlayan moderasyonpolitikalarından geri adım atarsa şirketi boykot etmeye' çağrılıyordu.Elon Musk, Twitter'ın moderasyon politikalarının ifade özgürlüğü için tehdit oluşturabileceğigörüşünü savunuyor. Sosyal medya platformunu satın aldıktan sonra Musk, platformun kendideyişiyle 'niş' hale gelmesi için geliştirmeler yapmak istediğini söylemişti. Elon Musk'ınTwitter'ı devralma sürecinin bu yılın sonlarına doğru tamamlanması bekleniyor.Musk anlaşmanın duyurulması öncesi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, 'Umarım benien sert eleştirenler bile Twitter'da kalmaya devam eder, çünkü ifade özgürlüğü bu demek' ifadelerini kullanmıştı.Musk, platformdan 'trol' kullanıcıları da kaldırmayı ve tamamen gerçek kullanıcılarla devametmeyi de hedeflediğini söylüyor.Twitter'ın günlük kullanıcı sayısı 217 milyon. Benzer işlevleri olan Facebook'un günlük aktifkullanıcı sayısı olan 1,9 milyar kişi ile kıyaslandığında bu çok düşük bir sayı.