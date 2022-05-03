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Sessiz İstila adlı provokatif kısa film hakkında Emniyet'ten açıklama

Son dakika bilgisine göre Emniyet Genel Müdürlüğü, Sessiz İstila isimli provokatif filmle ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada ilgili video içeriğinde göçmenler ve sığınmacılar hakkında bilgileri manipüle edip çarpıtan H.K ve H.D. isimli kişilerin yakalandığı ve haklarında işlem başlatıldığı ifade edildi.

Sessiz İstila adlı provokatif kısa film hakkında Emniyet'ten açıklama
Ekleme: 3.05.2022 - 23:33 Güncelleme: 4.05.2022 - 00:07 / Editör: Ozge Selin
Sessiz İstila adlı provokatif kısa film hakkında Emniyet'ten açıklama
Emniyet Genel Müdürlüğü, Sessiz İstila isimli provokatif filmle ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Sessiz İstila adlı provokatif kısa film hakkında Emniyet'ten açıklama

Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında Youtube isimli video paylaşım platformu üzerinde 'SESSİZ İSTİLA' başlıklı kısa filmin yayınlandığı görülmüştür.

Bahse konu video içeriğinde sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınlayan H.K. isimli şahıs Sakarya'da,

Ayrıca Suriyeli sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan Militer [email protected] isimli/rumuzlu hesabın yöneticisi olduğu değerlendirilen H.D. isimli şahıs ise İstanbul'da yakalanarak adli işlemlere başlanılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Sessiz İstila adlı provokatif kısa film hakkında Emniyet'ten açıklama
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