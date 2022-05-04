  • USD: 14,79 - 14,81
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rus ordusu tarafından vurulmuştu! Dünyanın konuştuğu fabrikaya ait saldırı görüntüleri ortaya çıktı |Rusya Ukrayna savaşı son durum

Rusya Ukrayna savaşı ikinci ayında da tüm şiddetiyle devam ediyor. Ukrayna'nın Mariupol kentinde bulunan Azovstal fabrikasına Rus ordusunun düzenlediği saldırıya ait görüntüleri ortaya çıktı. Dünyanın gündemine oturan fabrikaya gerçekleştirilen saldırı görüntülerinde, çok sayıda patlama meydana geldiği görülürken fabrikada, hala Azov Taburu üyeleri ve siviller bulunuyor.

Rus ordusu tarafından vurulmuştu! Dünyanın konuştuğu fabrikaya ait saldırı görüntüleri ortaya çıktı |Rusya Ukrayna savaşı son durum
Ekleme: 4.05.2022 - 23:01 Güncelleme: 4.05.2022 - 23:18 / Editör: Ozge Selin
Rusya Ukrayna savaşı ikinci ayında da tüm şiddetiyle devam ediyor.

SON DAKİKA |Rus ordusu tarafından vurulmuştu! Dünyanın konuştuğu fabrikaya ait saldırı görüntüleri ortaya çıktı |Rusya Ukrayna savaşı son durum
Rusya'nın kuşatması altındaki Ukrayna'nın Mariupol kentinde bulunan Azovstal fabrikası, Rus ordusu tarafından vuruldu.


DÜNYANIN KONUŞTUĞU AZOVSTAL FABRİKASI SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırıya ait görüntüler, Ukrayna'nın Donbass bölgesinde bulunan Rus yanlısı ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin sözde İçişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Görüntünün hangi tarihte kaydedildiği net olmasa da, 3 Mayıs'tan sonra kaydedildiği tahmin ediliyor.

Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko daha önce yaptığı açıklamada, Azovstal'da bulunan Ukrayna güçleri ile iletişimin kesildiğini ifade etmiş, Rusya ise fabrikaya bir saldırı başlattığını ve fabrika binasına girdiğini aktarmıştı.

Rus ordusu tarafından vurulmuştu! Dünyanın konuştuğu fabrikaya ait saldırı görüntüleri ortaya çıktı |Rusya Ukrayna savaşı son durum

İLETİŞİM YENİDEN SAĞLANDI

Ukrayna tarafı ise daha sonra fabrikadaki Ukrayna güçleri ile iletişimin yeniden sağlandığını belirtti.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi girişimleri ile dün 156 kişi otobüslerle Ukrayna'nın Zaporijya kentine tahliye edilmişti.

FABRİKADA HALA SİVİLLER VAR

Fabrikada, hala Azov Taburu üyeleri ve siviller bulunuyor.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bakanlık yetkilileriyle yaptığı toplantıdaki konuşmasında, Rus ordusunun Ukrayna'daki taarruzlarda sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin birlikleriyle Donbas'ta kontrolü altına aldığı alanı genişlettiğini belirtti.

Rus askerlerinin sivilleri korumak için kapsamlı önlemler aldığını söyleyen Şoygu, sivillerin güvenli tahliyesi için her gün çatışma alanlarında geçici ateşkesin sağlandığını ve insani koridorlar açıldığını ifade etti.

Mariupol şehrinin Rus ordusunun kontrolü altında olduğunu dile getiren Şoygu, şehirde normal hayata dönüşün başladığını aktardı.

'AZOVSTAL'DAKİ GÜÇLER SİLAH BIRAKMA TEKLİFİNİ YOK SAYDI'

Azovstal Metalürji Fabrikası sahasında bulunan Ukrayna güçlerinin sıkı bir şekilde kuşatma altında olduğunu kaydeden Şoygu, 'Milliyetçilere, hayatlarını koruma ve uluslararası hukuk normlarına uygun muamele görme garantisiyle sivilleri serbest bırakmaları ve silahlarını bırakmaları yönünde tekrarlanan teklifler onlar tarafından yok sayıldı. Girişimlerimizi sürdürüyoruz.' diye konuştu.

Rus ordusu tarafından vurulmuştu! Dünyanın konuştuğu fabrikaya ait saldırı görüntüleri ortaya çıktı |Rusya Ukrayna savaşı son durum

TAHLİYE KORİDORU AÇILIYOR

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus yönetiminin insani ilkelere dayalı olarak aldığı karar gereği Azovstal sahasında tahliye koridoru açılacağı belirtildi.

Açıklamada, 'Rusya Silahlı Kuvvetleri 5, 6 ve 7 Mayıs'ta Moskova saati ile 08.00'den 18.00'e Azovstal Metalurji Fabrikası sahasından işçi, kadın ve çocuklardan oluşan sivillerin tahliyesi için insani koridor açıyor.' ifadesi kullanıldı.

Kiev yönetimi tarafından bunun bir kez daha açıklandığı kaydedilen açıklamada, Rus askeri birliklerin ve ayrılıkçı güçlerin tek taraflı olarak çatışmaları durduracağı, güvenli mesafeye çekileceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, tahliye edilecek sivillerin gerek Rusya Federasyonu topraklarına gerekse de Kiev yönetiminin kontrolündeki istediği bölgelere gitmesine izin verileceği bildirildi.

PUTİN İÇİN ZOR BİR KARAR

Analistler ise Rusya için bunun zor bir karar olduğunu söylüyor. Bu nedenle de uzmanlara göre Rusya lideri Putin eğer savaş başlatmazsa önünde birkaç seçenek var.

Bakan Koca duyurdu! 'Sağlık çalışanları için sonuç çok yakın'
Başkan Erdoğan'dan iki kritik görüşme!
Emine Erdoğan'a, Kırım Türkü çocuklardan teşekkür mesajı: 'Türk milletinin desteğini unutmayacağız'
Rus ordusu tarafından vurulmuştu! Dünyanın konuştuğu fabrikaya ait saldırı görüntüleri ortaya çıktı |Rusya Ukrayna savaşı son durum
Fed faiz kararı BELLİ OLDU! Mayıs 2022 Fed kararı açıklaması sonrası piyasalar ne tepki verdi? Fed toplantısı ve Jerome Powell ile para yön bulacak
ABD'den yeni Rusya hamlesi! İstihbarat servisi CIA, VPN kullanın diyerek duyurdu: Ülkesini ispiyonlayacak kişi aranıyor
Ermenistan'da tansiyon yükseliyor! İstihbarat servisi duyurdu: Binayı ele geçirmeye çalışacaklar
Valilik'ten İstanbul'da yaşayan yabancılara ilişkin açıklama
Ankara Büyükşehir Belediyesi 27 milyonu çöpe attı! Şentepe teleferiği yeniden bozuldu
Rusya'dan gerilimi tırmandıracak açıklama! Bu kez hedefte NATO var
CHP'li belediyeler yarışta! İzmir'de toplu taşımaya zam
Esra Elönü sözde hayvanseverler tepki gösterdi! 'İnsansavarak hayvansever olamazsınız'
Putin ile görüştükten sonra harekete geçtiler: Bir ülke daha savaşa hazırlık yapıyor
CHP'li İBB tarihi çınarların katliamına kılıf uydurmak için yüz binlerce lira harcadı
Joe Biden, Ukrayna'daki Bayraktar hikayelerine göz dikti
Kan donduran intikam: Cesetleri 'Z' şeklinde dizdiler
Fed faiz kararı belli oluyor! Mayıs 2022 Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fed Başkanı Jerome Powell faiz açıklaması ile paraya yön verecek
AB Komisyonu'ndan flaş petrol kararı! Rusya'ya yeni yaptırım yolda
ABD istihbaratı: Rusya üç bölgeyi ilhak edecek
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! 24 terörist etkisiz
İstanbul Boğazı’nda kayboldu! Üsküdar sahilinde inanılmaz olay!

İstanbul Boğazı’nda kayboldu! Üsküdar sahilinde inanılmaz olay!

Avrupa Parlamentosu'ndan tek tip şarj girişine yeşil ışık

Avrupa Parlamentosu'ndan tek tip şarj girişine yeşil ışık

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Kuvvetli sağanak geliyor: İstanbul, İzmir, Adana...

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Kuvvetli sağanak geliyor: İstanbul, İzmir, Adana...

Sultan Irmak başından tek kurşunla öldürüldü! O evde kimler vardı?

Sultan Irmak başından tek kurşunla öldürüldü! O evde kimler vardı?

4 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! Vakalarda düşüş sürüyor

4 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! Vakalarda düşüş sürüyor

Aksaray'da 2 yıl önce boşandığı eşine çocuklarını vermeyince öldürüldü

Aksaray'da 2 yıl önce boşandığı eşine çocuklarını vermeyince öldürüldü