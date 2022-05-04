Rus ordusu tarafından vurulmuştu! Dünyanın konuştuğu fabrikaya ait saldırı görüntüleri ortaya çıktı |Rusya Ukrayna savaşı son durum

Rusya Ukrayna savaşı ikinci ayında da tüm şiddetiyle devam ediyor.SON DAKİKA |Rus ordusu tarafından vurulmuştu! Dünyanın konuştuğu fabrikaya ait saldırı görüntüleri ortaya çıktı |Rusya Ukrayna savaşı son durumRusya'nın kuşatması altındaki Ukrayna'nın Mariupol kentinde bulunan Azovstal fabrikası, Rus ordusu tarafından vuruldu.DÜNYANIN KONUŞTUĞU AZOVSTAL FABRİKASI SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTISaldırıya ait görüntüler, Ukrayna'nın Donbass bölgesinde bulunan Rus yanlısı ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin sözde İçişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.Görüntünün hangi tarihte kaydedildiği net olmasa da, 3 Mayıs'tan sonra kaydedildiği tahmin ediliyor.Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko daha önce yaptığı açıklamada, Azovstal'da bulunan Ukrayna güçleri ile iletişimin kesildiğini ifade etmiş, Rusya ise fabrikaya bir saldırı başlattığını ve fabrika binasına girdiğini aktarmıştı.İLETİŞİM YENİDEN SAĞLANDIUkrayna tarafı ise daha sonra fabrikadaki Ukrayna güçleri ile iletişimin yeniden sağlandığını belirtti.Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi girişimleri ile dün 156 kişi otobüslerle Ukrayna'nın Zaporijya kentine tahliye edilmişti.FABRİKADA HALA SİVİLLER VARFabrikada, hala Azov Taburu üyeleri ve siviller bulunuyor.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bakanlık yetkilileriyle yaptığı toplantıdaki konuşmasında, Rus ordusunun Ukrayna'daki taarruzlarda sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin birlikleriyle Donbas'ta kontrolü altına aldığı alanı genişlettiğini belirtti.Rus askerlerinin sivilleri korumak için kapsamlı önlemler aldığını söyleyen Şoygu, sivillerin güvenli tahliyesi için her gün çatışma alanlarında geçici ateşkesin sağlandığını ve insani koridorlar açıldığını ifade etti.Mariupol şehrinin Rus ordusunun kontrolü altında olduğunu dile getiren Şoygu, şehirde normal hayata dönüşün başladığını aktardı.'AZOVSTAL'DAKİ GÜÇLER SİLAH BIRAKMA TEKLİFİNİ YOK SAYDI'Azovstal Metalürji Fabrikası sahasında bulunan Ukrayna güçlerinin sıkı bir şekilde kuşatma altında olduğunu kaydeden Şoygu, 'Milliyetçilere, hayatlarını koruma ve uluslararası hukuk normlarına uygun muamele görme garantisiyle sivilleri serbest bırakmaları ve silahlarını bırakmaları yönünde tekrarlanan teklifler onlar tarafından yok sayıldı. Girişimlerimizi sürdürüyoruz.' diye konuştu.TAHLİYE KORİDORU AÇILIYORÖte yandan Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus yönetiminin insani ilkelere dayalı olarak aldığı karar gereği Azovstal sahasında tahliye koridoru açılacağı belirtildi.Açıklamada, 'Rusya Silahlı Kuvvetleri 5, 6 ve 7 Mayıs'ta Moskova saati ile 08.00'den 18.00'e Azovstal Metalurji Fabrikası sahasından işçi, kadın ve çocuklardan oluşan sivillerin tahliyesi için insani koridor açıyor.' ifadesi kullanıldı.Kiev yönetimi tarafından bunun bir kez daha açıklandığı kaydedilen açıklamada, Rus askeri birliklerin ve ayrılıkçı güçlerin tek taraflı olarak çatışmaları durduracağı, güvenli mesafeye çekileceği bilgisi paylaşıldı.Açıklamada, tahliye edilecek sivillerin gerek Rusya Federasyonu topraklarına gerekse de Kiev yönetiminin kontrolündeki istediği bölgelere gitmesine izin verileceği bildirildi.PUTİN İÇİN ZOR BİR KARARAnalistler ise Rusya için bunun zor bir karar olduğunu söylüyor. Bu nedenle de uzmanlara göre Rusya lideri Putin eğer savaş başlatmazsa önünde birkaç seçenek var.