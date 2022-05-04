  • USD: 14,79 - 14,81
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Kuvvetli sağanak geliyor: İstanbul, İzmir, Adana...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5-9 Mayıs tarihlerini kapsayan haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz ile Karadeniz'de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki hangi illerde sağanak etkili olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Ekleme: 4.05.2022 - 19:26 Güncelleme: 4.05.2022 - 19:37 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Kuvvetli sağanak geliyor: İstanbul, İzmir, Adana...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden paylaştı.

Son dakika: Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Kuvvetli sağanak geliyor: İstanbul, İzmir, Adana...
Rapora göre; yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yerel ve aralıklı yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında bu gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Orta Karadeniz ile Adana'nın doğu ve Osmaniye'nin batı, Şanlıurfa'nın doğu, Diyarbakır'ın güney ve Mardin'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

9 Mayıs Pazartesi

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Son dakika: Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Kuvvetli sağanak geliyor: İstanbul, İzmir, Adana...
EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 22°C

Parçalı bulutlu



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri le bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana'nın kuzey ve doğu, Osmaniye'nin kuzey ve batı ile Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel ve aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.


BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklarla yerel yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz ile Trabzon ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın doğu, Diyarbakır'ın güney ve Mardin'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Başkan Erdoğan'dan iki kritik görüşme!
ABD'den yeni Rusya hamlesi! İstihbarat servisi CIA, VPN kullanın diyerek duyurdu: Ülkesini ispiyonlayacak kişi aranıyor
Ermenistan'da tansiyon yükseliyor! İstihbarat servisi duyurdu: Binayı ele geçirmeye çalışacaklar
Valilik'ten İstanbul'da yaşayan yabancılara ilişkin açıklama
Ankara Büyükşehir Belediyesi 27 milyonu çöpe attı! Şentepe teleferiği yeniden bozuldu
Rusya'dan gerilimi tırmandıracak açıklama! Bu kez hedefte NATO var
CHP'li belediyeler yarışta! İzmir'de toplu taşımaya zam
Esra Elönü sözde hayvanseverler tepki gösterdi! 'İnsansavarak hayvansever olamazsınız'
Putin ile görüştükten sonra harekete geçtiler: Bir ülke daha savaşa hazırlık yapıyor
CHP'li İBB tarihi çınarların katliamına kılıf uydurmak için yüz binlerce lira harcadı
Joe Biden, Ukrayna'daki Bayraktar hikayelerine göz dikti
Kan donduran intikam: Cesetleri 'Z' şeklinde dizdiler
Fed faiz kararı belli oluyor! Mayıs 2022 Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fed Başkanı Jerome Powell faiz açıklaması ile paraya yön verecek
AB Komisyonu'ndan flaş petrol kararı! Rusya'ya yeni yaptırım yolda
ABD istihbaratı: Rusya üç bölgeyi ilhak edecek
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! 24 terörist etkisiz
FETÖ'nün katil pilotları böyle yetiştirildi! Hava Harp Okulu'ndaki yapılanmanın başı Bekir Ercan Van'dı
İBB'ye tepkiler dinmiyor! Mezarlıklardaki çöp yığınları isyan ettirdi
Provokasyona geçit yok! İçişleri Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer hakkında suç duyurusu!
Sessiz İstila adlı provokatif kısa film hakkında Emniyet'ten açıklama
İstanbul Boğazı’nda kayboldu! Üsküdar sahilinde inanılmaz olay!

İstanbul Boğazı’nda kayboldu! Üsküdar sahilinde inanılmaz olay!

Avrupa Parlamentosu'ndan tek tip şarj girişine yeşil ışık

Avrupa Parlamentosu'ndan tek tip şarj girişine yeşil ışık

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Kuvvetli sağanak geliyor: İstanbul, İzmir, Adana...

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Kuvvetli sağanak geliyor: İstanbul, İzmir, Adana...

Sultan Irmak başından tek kurşunla öldürüldü! O evde kimler vardı?

Sultan Irmak başından tek kurşunla öldürüldü! O evde kimler vardı?

3 Mayıs Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka ve vefat rakamları.

3 Mayıs Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka ve vefat rakamları.

Aksaray'da 2 yıl önce boşandığı eşine çocuklarını vermeyince öldürüldü

Aksaray'da 2 yıl önce boşandığı eşine çocuklarını vermeyince öldürüldü