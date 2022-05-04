Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden paylaştı.Son dakika: Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Kuvvetli sağanak geliyor: İstanbul, İzmir, Adana...Rapora göre; yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yerel ve aralıklı yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında bu gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGARKUVVETLİ YAĞIŞ UYARISIDoğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Orta Karadeniz ile Adana'nın doğu ve Osmaniye'nin batı, Şanlıurfa'nın doğu, Diyarbakır'ın güney ve Mardin'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.9 Mayıs PazartesiBÖLGE BÖLGE HAVA DURUMUMARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 21°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 17°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıSon dakika: Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Kuvvetli sağanak geliyor: İstanbul, İzmir, Adana...EGEParçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 18°CParçalı bulutluMUĞLA °C, 22°CParçalı bulutluAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri le bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana'nın kuzey ve doğu, Osmaniye'nin kuzey ve batı ile Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel ve aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİVAS °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklarla yerel yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz ile Trabzon ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.AMASYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın doğu, Diyarbakır'ın güney ve Mardin'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yerel ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.