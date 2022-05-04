İstanbul Üsküdar'da üzücü bir olay yaşandı… Erdem Çağlar ve iki arkadaşı sabah saatlerinde fotoğraf çekilmek için Beylerbeyi Sahili'ne geldi.Son dakika: İstanbul Boğazı'nda kayboldu! Üsküdar sahilinde inanılmaz olay!Boğaz manzarası ile fotoğraf çekilmek isterken dengesini kaybeden Erdem Çağlar, denize düştü. Arkadaşları Erdem Çağlar'ı kurtarmak için çabalarken, çevreden yardım istendi.Sahildeki bir işletmede çalışan Gültekin Yıldız, 'Sabah saatlerinde olmuş, üç kişilermiş. Dalgıçlar geldi, arama yaptılar' dedi.Balık tutmak için sahile geldiğini söyleyen Oğuzhan Menteşe ise 'Bir kişi denize düşmüş. Fotoğraf çektirmek istemiş, dengesini kaybedip denize düşmüş. Arama çalışmaları devam ediyor' dedi.