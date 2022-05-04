Instagram'ın tasarımında büyük değişiklik: 'Story' şeridi kalkıyor

Sosyal medya devi Instagram, videoları ön plana çıkarmak için yeni kullanıcı arayüzünü test ediyor.Artık kullanıcılar, platforma girdikten sonra tamamen ekranı kaplamış videoları görecek.TikTok’tan esinlenmiş bu görünüm, Instagram videolarını daha değerli hale getirecek. Fakat henüz test aşamasında olan yeni Instagram arayüzünde bir de kayıp dikkat çekiyor.INSTAGRAM HİKAYELER ŞERİDİ KAYBOLUYORYeni arayüzde videoların ön plana çıkması dışında bir yenilik daha var. Sorun da diyebileceğimiz bu yenilikte Hikayeler şeridi kayboluyor. Videoların tam ekranda test edildiği görünümde; mesaj kutusu, bildirim butonu, profil ve diğer tüm kısımların yerleri aynı şekilde kalıyor.TechCrunch’ın haberine göre Instagram, henüz test aşamasındaki yeni arayüz ve hikayelerin kaybolmasıyla ilgili bir açıklama yapmadı.Fakat kararlı sürüme tam olarak geldiği takdirde Hikayeler şeridine ekranı yukarı kaydırdıktan sonra ulaşılacağı tahmin ediliyor.Yeni arayüzün kararlı sürüme ne zaman geleceği ve detayları ise şimdilik belirsiz durumda.Instagram, reels adını verdiği videolarıyla TikTok dışında ayrıca ek olarak YouTube Shorts videolarıyla da rekabet ediyor.Google, kısa süre önce YouTube Shorts videolarının günlük ortalama olarak 30 milyar görüntülenme aldığını açıklamıştı.Bu başarısının ardından da artık reklamları test etmeye başladı.