Süper Lig'de bu sezona büyük umutlarla giren Beşiktaş, sezon başında transfer edilen dünyaca ünlü yıldızlara rağmen ligde şampiyonluk yarışından oldukça uzak kaldı. Sezonun en çok beklenti yaratan isimlerinden birisi olan Michy Batshuayi ise taraftarın en çok eleştirdiği isim oldu. Sezon boyunca kaçırdığı gollerle gündeme gelen Batshuayi'nin yerine yeni bir golcü arayan Beşiktaş, aradığını buldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Süper Lig'de bu sezonun hayal kırıklığı yaratan takımlarından birisi olan Beşiktaş, gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı.Son dakika: Beşiktaş yeni golcüsünü buldu! Michy Batshuayi'nin yerine gol makinesi geliyor…Sezon boyunca 2 kez teknik direktör değişikliğine giden siyah-beyazlı ekip, aynı sezon içerisindeki 3. teknik direktörüyle yola devam ediyor.2021-2022 sezonuna Sergen Yalçın ile giren Kara Kartal, yapılan yıldız transferlere rağmen istenen sonuçların alınamaması nedeniyle deneyimli çalıştırıcıyla yolları ayırdı.Yalçın'ın ardından göreve gelen Önder Karaveli de beklentileri karşılayamayınca göreve Valerien Ismael geldi.Fransız hocasıyla yeni bir döneme giren Beşiktaş, gelecek sezonun hazırlıklarına da şimdiden başladı.BATSHUAYI İLE DEVAM EDİLMEYECEKYaz transfer döneminde transfer edilen yıldızlardan birisi olan Michy Batshuayi, sezon boyunca en çok eleştirilen isimlerden birisi oldu.Sezon sonunda kiralandığı Chelsea'ye geri dönecek olan Belçikalı golcü, bu sezon 14 gol katkısında bulundu.Gol krallığı yarışında iddiasını sürdüren Batshuayi, taraftarların tepkisine neden olan birçok pozisyonda ağları bulmakta zorlandı.Öte yandan Chelsea, 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Michy Batshuayi'den kurtulmanın yollarını arıyor.Kariyerine İngiltere Premier Lig'de devam etmek isteyen Michy Batshuayi için Wolverhampton, Everton, Southampton, Brighton ve Leeds United'ın sırada olduğu belirtiliyor.Beşiktaş ise Michy Batshuayi'nin yerine transfer edeceği ismi belirledi.Uzun süredir Alexander Sörloth'u gündeminde tutan Beşiktaş'ta kulislerde Martin Adam ismi ön plana çıktı.27 yaşındaki Macar forvet, bu sezon Paksi formasıyla çıktığı 29 maçta 29 gol, 4 asistlik performansıyla dikkat çekiyor.Beşiktaş'ın Martin Adam transferini 500 bin euro bonservis ve 500 bin euro yıllık maaş teklifiyle bitirmesi bekleniyor.Martin Adam'ın kulübü Paksi ile 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.