Avrupa Parlamentosu'ndan tek tip şarj girişine yeşil ışık

Avrupa Birliği (AB), 10 yıldır üzerinde çalıştığı 'telefonlarda tek tip şarj girişi kullanalım' önerisi için şu sıralar daha fazla çalışma yürütüyor.Avrupa Komisyonu Kurumlararası İlişkiler yetkilisi Maros Sefcovic, tüm mobil cihazlarda kullanılacak evrensel bir şarj aletinin, elektronik atığı azaltmada etkili olacağını ve müşterilerin teknoloji kullanımlarını daha elverişli bir duruma getireceğini söylemişti.Avrupa Komisyonu, bu parçaların her yıl AB genelinde yaklaşık 12 bin ton atığa neden olduğuna dikkat çekiyor.Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde satılan akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılmasını zorunlu hale getirecek yasal düzenlemeyi destekledi.AP milletvekilleri, ortak bir şarj bağlantı noktasını öngören düzenlemeye ilişkin müzakere pozisyonunu belirleyen belgeye onay verdi.Belgeye göre, USB-C taşınabilir elektronik cihazlarda yeni standart şarj girişi olacak.Akıllı telefon, tablet, dijital kamera, kulaklık, taşınabilir video oyun konsolu, hoparlör gibi cihazlarda USB-C şarj girişi yer alacak. Böylece, tek bir şarj cihazı, çeşitli elektronik cihazlarda kullanılabilecek.Akıllı saat, bileklik ve sağlık ekipmanları gibi küçük cihazlar ise söz konusu USB-C girişi kuralından muaf olabilecek.Düzenlemenin son hali değerlendirilecekBu aşamadan sonra AP ile AB Konseyi düzenlemenin son halini müzakere edecek.Apple, tek tip şarj cihazına karşıAslına bakacak olursak, tek tip şarj aleti kullanmak android akıllı telefon üreticilerini pek de etkilemiyor. Çünkü şu anda piyasaya çıkan birçok telefon USB Type-C bağlantısını kullanıyor. Ancak Apple, piyasaya sürdüğü iPhone modellerinde Lightning ismini verdiği bir şarj girişi tercih ediyor.Apple, bu düzenlemenin yeniliği teşvik etmek yerine donduracağını, milyonlarca Avrupalının cihazını geçersiz kılacağını ve benzeri görülmemiş bir elektronik atık hacmi yaratacağını öne sürerek değişikliği engellemeye çalışıyor.