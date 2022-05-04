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Antalya’da felaket anları: Balkon çöktü görüntüler dehşete düşürdü!

Antalya'nın Elmalı ilçesinde hız Tuning Festivali'ni izleyen hız tutkunlarının bulunduğu balkon, ağırlığa dayanamayıp çöktü. Vatandaşlar ölümle burun buruna gelirken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Görüntüler ise dehşete düşürdü…

Ekleme: 4.05.2022 - 16:23 Güncelleme: 4.05.2022 - 16:23 / Editör: Ozge Selin
Antalya’da felaket anları: Balkon çöktü görüntüler dehşete düşürdü!Antalyalı hız tutkunları Elmalı ilçesindeki Tuning Festivali'nde bir araya geldi. Özel donanımlı araçlarla drift gösterilerinin yapıldığı festivale ilgi yoğundu.

ANTALYA'DA KORKU DOLU ANLAR

Toptancı halinde yapılan gösterileri izlemek isteyen yüzlerce seyirci balkonları doldurdu.

ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİLER

Ağırlığa fazla dayanamayan bir balkon çöktü. Hem balkondakiler hem de balkonun altında gösteriyi izleyenler ölümle burun buruna geldi.

Arbedenin yaşandığı alanda şans eseri yaralanan olmadığı öğrenildi.

Olay sonrası bir bölümü çöken alandakiler hemen balkondan uzaklaştı.

Heyecan dolu dakikaların yaşandığı olayın ardından gösteriler hız kesmeden devam etti.

Görüntüleri 'Gumu Caps' adlı sayfa binlerce kişi tarafından izlendi.

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