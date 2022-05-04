Antalya’da felaket anları: Balkon çöktü görüntüler dehşete düşürdü!

Antalyalı hız tutkunları Elmalı ilçesindeki Tuning Festivali'nde bir araya geldi. Özel donanımlı araçlarla drift gösterilerinin yapıldığı festivale ilgi yoğundu.ANTALYA'DA KORKU DOLU ANLARToptancı halinde yapılan gösterileri izlemek isteyen yüzlerce seyirci balkonları doldurdu.ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİLERAğırlığa fazla dayanamayan bir balkon çöktü. Hem balkondakiler hem de balkonun altında gösteriyi izleyenler ölümle burun buruna geldi.Arbedenin yaşandığı alanda şans eseri yaralanan olmadığı öğrenildi.Olay sonrası bir bölümü çöken alandakiler hemen balkondan uzaklaştı.Heyecan dolu dakikaların yaşandığı olayın ardından gösteriler hız kesmeden devam etti.Görüntüleri 'Gumu Caps' adlı sayfa binlerce kişi tarafından izlendi.