ABD'den yeni Rusya hamlesi! İstihbarat servisi CIA, VPN kullanın diyerek duyurdu: Ülkesini ispiyonlayacak kişi aranıyor
Rusya - Ukrayna savaşında 2 ay geride kalırken bölgede tansiyon da düşmek bilmiyor. Savaşa dair her gün yeni bir gelişmenin yaşanması ile birlikte ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Instagram üzerinden şaşırtan bir paylaşıma imza attı. Rus vatandaşlarına seslenen CIA, ülkede olup bitenleri kendilerine anlatmalarını istedi. Kişisel bilgisayar ve telefonunuzu kullanmayın diyen CIA ayrıca VPN kullanmalarını da önerdi.
Rusya Ukrayna savaşının üçüncü ayına girerken CIA, Instagram hesabı üzerinden casusların görevlendirilmesi ve Rusya'ya ait gizli bilgileri toplama konusunda adım attı.
ÇOK ÖZEL BİR VPN KULLANILMASI GEREKİYOR
CIA, önceki gün yayınladığı talimat metniyle savaş karşıtı insanların Rusya'dan istihbarat sağlamaya ve resmi Rus sırlarını paylaşmaya çağırdı. Washinton Post'ta yer alan habere göre, CIA, istihbarat sağlayacak muhbirlerin Rusya tarafından yakalanmaması için, kullanıcıların anonim olarak çevrim içi bir şekilde hareket etmelerini sağlayacak ayrıntılı Rusça talimatlar paylaştı.
'Bizimle iletişime geçmek için ev veya ofis bilgisayarınızı kullanmayın' uyarısında bulunulan talimat metninde, çok özel bir VPN kullanılması gerektiği vurgulandı.
İSTİHBARAT İÇİN ÇOK RİSKLİ BİR ADIM
İCIA'nin adımını değerlendiren yetkililer, daha fazla Rus istihbarat bilgilerini ele geçirmek için riskli bir adım atıldığını söyledi. Konuya ilişkin açıklama yapan ve ismi gizli tutulan bir CIA yetkilisi, 'Endişeli Ruslar, CIA ile bağlantı kurmaya çalışıyor ve biz de güvenli bir şekilde iletişim kurmalarının yolunu sağlamak istedik' ifadesini kullandı.
Başka bir CIA yetkilisi ise, yeni yayınlanan talimatların 'Rus hükümetinin haksız savaşı nedeniyle bize ulaşmak zorunda hissedenlerin, bize rahat bir şekilde ulaşabilmelerini sağladık. Misyonumuz, bireylerin bizimle her yerden güvenli bir şekilde iletişim kurabilmelerini gerektiriyor' dedi.
Rusya'da da görev yapan ve eski bir CIA çalışanı olan John Sipher, yayınlanan talimatlar ile ilgili uyarılarda bulunarak 'Bugün ilk temas için bir elçiliğe yürümekten veya sokakta bir ABD'li ile yakınlaşmaktan daha güvenli yöntemler önermenin uygun olduğunu düşünüyorum' ifadesini kullandı.