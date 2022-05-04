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4 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! Vakalarda düşüş sürüyor

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatin tablosunu duyurdu. Vaka, ölüm ve test sayısının da yer aldığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. 4 Mayıs 2022 verilerine göre vaka sayısı 1132 olarak gerçekleşti. 7 vatandaşımız hayatını kaybetti. Vakalarda düşüş sürüyor.

Ekleme: 4.05.2022 - 22:00 Güncelleme: 4.05.2022 - 22:13 / Editör: Ozge Selin
4 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! Vakalarda düşüş sürüyor
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 90 bin 301 testte 1132 vaka tespit edildi. 7 kişi hayatını kaybederken, 1185 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi

İŞTE GÜNÜN KOVİD-19 VERİLERİ:

4 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! Vakalarda düşüş sürüyor

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,15, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,44 olarak belirlendi.


Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 819 bin 472, 2'nci dozda 53 milyon 35 bin 817 ve 3'üncü dozda 27 milyon 750 bin 980 olmak üzere 147 milyon 505 bin 412 aşı uygulandı.


En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu
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