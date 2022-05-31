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Google dijital telif anlaşması için masaya oturacak! Türkiye'den flaş açıklama!

Türkiye'deki dijital yayıncılar Google'a karşı telif mücadelesini kazanmak için önemli bir mücadele veriyor. Google'ın Avrupa'daki 300 kuruluş ile telif anlaşması yapmasının ardından Türkiye de harekete geçti. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Google ile masaya oturulacağını belirtti, "Berlin'de, Paris'te, Londra'da hangi düzenleme varsa biz de Türkiye'de aynısını istiyoruz." dedi. Yayman, emeğin hakkının verilmesi gerektiği noktasında bir duruşları olduğunu söyledi.

Ekleme: 31.05.2022 - 20:41 Güncelleme: 31.05.2022 - 20:49 / Editör: Ozge Selin
Google dijital telif anlaşması için masaya oturacak! Türkiye'den flaş açıklama!
Türkiye, Google ile dijital telif anlaşması için masaya oturmaya hazırlanıyor. Google'ın Türkiye temsilcileri ile TBMM'de masaya oturulacak. Türkiye'de de Avrupa'daki düzenemenin aynısının uygulanması istenecek. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, 'Berlin'de, Paris'te, Londra'da hangi düzenleme varsa biz de Türkiye'de aynısını istiyoruz.' dedi.

GOOGLE İLE DİJİTAL TELİF ANLAŞMASI İÇİN MASAYA OTURULACAK

Dijital yayıncıların ürettikleri içeriklerden telif hakkı alabilmesi için Fikri Sanat Eserleri Kanunu'na dijital telif düzenlemesi ile ilgili bir madde eklenmesi ya da bu konuda ayrı bir yasa çıkarılması gerekiyor. Türk yayıncıların talebi üzerine hareketlilik başladı. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Google temsilcileri ile masaya oturulacağını söyledi.

YAYMAN: BERLİN'DE, PARİS'TE, LONDRA'DA HANGİ DÜZENLEME VARSA AYNISINI İSTİYORUZ

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, dijital yayıncıların telif taleplerini anladıklarını ve hakların verilmesinden yana olduklarını belirtti.

Yayman, 'Almanya'da çok ciddi düzenlemeler oldu. Berlin'de, Paris'te, Londra'da hangi düzenleme varsa biz de Türkiye'de aynısını istiyoruz. Google'ın hazırladığı bir rapor var elimde. Türkiye'nin dijital yolculuğunda Türkiye ile beraberiz, her türlü işbirliğini arzu ediyoruz diyor.' ifadelerini kullandı.

İçeriklerin kopyalanarak kaynaksız şekilde servi edilmesi, bu şekilde içerik üreticisinin zarara uğratılmasının önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Yayman, 'Siz A Haber olarak bir mülteci dosyası hazırlıyorsunuz, uzmanlara soruyorsunuz, istatistikleri ortaya koyuyorsunuz ama sizin haberinizi biri alıyor, ucundan, ortasından keserek copy paste yapmak sureti ile sizin adınızı kullanmıyor, referans vermiyor. Bu olmaz. ' dedi.

'EMEĞİN KARŞILIĞI VERİLMELİ'

'Müzik yayınlarında bu var.' diyerek haber içerikleri için de harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Yayman, 'Siz şimdi bir ücret ödüyorsunuz. Büyük olur, küçük olur ama emeğin karşılığı veriliyor. Biz emeğin hakkını almasından yanayız. Avrupa'daki uygulamanın Türkiye'de de hayata geçirilmesi istenecek.' diye konuştu.
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