Yeni salgın kapıda mı? Bill Gates'ten yeni uyarı: Çok korkunç bir senaryo

Daha önce söyledikleriyle gündemi oldukça meşgul eden Microsoft'un kurucusu milyoner Bill Gates'ten yine salgınla ilgili açıklamalar geldi.İspanya ziyareti sırasında El Diario gazetesine demeç veren Gates, gelecekte ortaya çıkabilecek olan yeni salgınlara ilişkin görüşlerini paylaştı.Kendisine yöneltilen 'Bir sonraki salgın nasıl olur?' sorusunu yanıtlayan Gates, 'Bildiğimiz bir virüsten ortaya çıkabilir, bir çeşit grip olabilir. Ya da başka bir koronavirüs türü olabilir' ifadelerine yer verdi.Gates, ayrıca yeni pandeminin onu tasarlayan ve kasıtlı olarak yayılmasına neden olan bir biyoterörist tarafından da üretilebileceğini dile getirdi.Bunun 'çok korkutucu bir senaryo' olabilececeğinin altını çizen Gates şu sözlere yer verdi:'Bu çok korkunç bir senaryo çünkü aynı anda farklı yerlere yaymaya çalışabilirler. İnsan nüfusu çoğalıyor de ekosistemi çok daha fazla istila ediyoruz. Bu nedenle de 20 yıl içinde iklim değişikliğinin bir sonucu olarak doğal kaynaklı bir pandemi yaşama şansımızın yüzde 50'li olduğunu hesaplıyorum.'Maymun çiçeği hastalığı ile ilgili de sorulara yanı veren Gates, maymun çiçeği virüsünün yayılma ihtimalinin çok az olduğunu dile getirdi.Ancak milyarder bir yandan da insanların maymun çiçeği virüsü ile ilgili uyanık olmasının çok güzel olduğunu dile getirdi. Gates, 'Koronavirüs pandemisi olmasaydı, maymun çiçeğinden kimsenin haberi bile olmayacaktı. Bu iyi bir şey' sözlerine yer verdi.Maymun çiçeği açıklamalarına devam eden Gates, 'Görünüşe göre şu anda virüsün bulaşma biçimindeki bir tür değişiklik virüsün bu şekilde evrilmesine neden odu. Her ne kadar çiçek hastalığı ile ilişkili olması sıkıntılı olsa da, bunun bir sonraki büyük salgın olacağını düşünmüyorum' ifadelerine yer verdi.Komplo teorilerinin merkezindeki isim olan Gates, koronavirüs salgını üzerinden insanlara çip takmak istediği şeklindeki iddialarla ilgili şunları söyledi:'Bu tarz durumlarda düşünmek durumundayız. Ben aşılarla hayat kurtarabilmek için milyarlarca dolar harcıyorum. Birinin bunu tersine çevirmesi ve aslında milyarlar kazanmak uğruna aşıyla insanları öldürdüğümü söylemesi çok üzücü'Gates konuşmasının devamında, 'Milyarlarca insanın nerede olduğunu niçin bilmek isteyeyim? İnsanlara çip yerleştirine ne yapacağım ki bu elde ettiğim verileri? Buna yalnızca gülebilirim'