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Van'da aşiret düğününde 7 milyon liralık takı takıldı!

Aşiret düğününde 150 küçükbaş hayvan kesilirken, damada 4 milyon 123 bin TL, geline ise 3 kilo altın hediye edildi.

Ekleme: 30.05.2022 - 15:02 Güncelleme: 30.05.2022 - 15:05 / Editör: Ozge Selin
Van'da aşiret düğününde 7 milyon liralık takı takıldı!Türkiye'de Van ili aşiretlerinden Gevdan Aşireti, geçtiğimiz günlerde bir düğün gerçekleştirdi.

Van'da aşiret düğününde 7 milyon liralık takı takıldı!

Gevdan Aşiret Lideri Mehmet Aslan'ın oğlu, Kanaat Önderleri Federasyonu Başkanı Rasim Aslan'ın yeğeni Ceyhun Aslan, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı görkemli bir düğün ile dünyaevine girdi.

Van'da aşiret düğününde 7 milyon liralık takı takıldı!

150 küçükbaş hayvan kesildi
Van'ın Tuşba ilçesi 15 Temmuz Parkı'ndaki düğün salonunda yapılan düğüne, yurt içi ve yurt dışından binlerce kişi katıldı. 150 küçükbaş hayvanın kesildiği düğüne aşiret liderleri, kanaat önderleri, belediye başkanları, iş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Van'da aşiret düğününde 7 milyon liralık takı takıldı!

4 milyon 123 bin TL ve 3 kilo altın takıldı
Yemek ikramının ardından geçilen takı töreninde damada 4 milyon 123 bin TL nakit para, geline ise 3 kilo altın takılarak son yılların en çok takı takılan düğünü olarak hafızalara kazındı.

Van'da aşiret düğününde 7 milyon liralık takı takıldı!

'Konuklarımıza teşekkür ediyorum'
Düğün törenine olan katılımın kendilerini memnun ettiğini ifade eden Mehmet Aslan, 'Oğlum düğününe gerek yurt içinden gerekse yurt dışından değerli insanlarımızın, konuklarımızın gelmesi bizi ziyadesiyle mutlu etti. Ben düğünümüze iştirak eden herkese teşekkür ediyorum.' dedi.

Van'da aşiret düğününde 7 milyon liralık takı takıldı!

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