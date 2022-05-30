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Ukrayna'da Fransız gazeteci öldürüldü! Tahliyeler durduruldu

Rusya Ukrayna savaşı 4 aydan fazla süredir devam ediyor. Öte yandan çatışmalar Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde yoğunlaşmış durumda. Gelen bir son dakika haberine göre ise Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki sivil tahlilyeleri sırasında Rus askerinin ateşine maruz kalan konvoyda yer alan Fransız bir gazeteci hayatını kaybetti.

Ukrayna'da Fransız gazeteci öldürüldü! Tahliyeler durduruldu
Ekleme: 30.05.2022 - 16:17 Güncelleme: 30.05.2022 - 16:23 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna'da Fransız gazeteci öldürüldü! Tahliyeler durduruldu
Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Rus ordusu ülke genelinde sivil yerleşimleri hedef almayı sürdürüyor. Rus ordusu son olarak Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde sivilleri tahliye edecek aracı vurdu. Bölgede tahliye haberi yapan Fransız gazeteci de Rus askerlerinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Saldırının ardından açıklama yapan Luhansk Valisi Sergey Gayday, 'Bugün zırhlı tahliye aracımız bölgeden 10 sivili alacaktı. Tahliye sırasında Rus askerleri saldırdı. Bir Fransız gazeteci boynundan yaralanarak hayatını kaybetti. Bir polis memuru da kaskı sayesinde kurtuldu. Tahliyeyi resmi olarak durduruyoruz' dedi.
Ukrayna'da Fransız gazeteci öldürüldü! Tahliyeler durduruldu
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