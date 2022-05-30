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Türkiye satılan en güncel elektrikli otomobil fiyatları...

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobillere dev yatırımlar yapılıyor. Birçok marka, kendi elektrikli otomobilleri üzerinde çalışıyor. Türkiye'de elektrikli otomobil çeşitliliği artarken, ülkemizde hangi model kaç liraya satılıyor sizler için derledik... Peki Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları - Mayıs 2022... En ucuz elektrikli araba kaç lira? En iyi elektrikli otomobil hangisi?

Ekleme: 30.05.2022 - 13:34 Güncelleme: 30.05.2022 - 13:47 / Editör: Ozge Selin
Türkiye satılan en güncel elektrikli otomobil fiyatları...
BMW iX3

Bu model, mevcut BMW X3'ün ana tasarımını korurken “BMW i” ailesinin detaylarıyla kendini belli ediyor. Tam şarjlı haldeyken 460 km'ye kadar menzil sağlayabilen BMW iX3, 150 kw'a kadar yüksek güçlü şarj edilebilme özelliğiyle dikkat çekiyor.

Türkiye satılan en güncel elektrikli otomobil fiyatları...

Fiyat: 2 milyon 216 bin 500 TL

Jaguar I-Pace

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller arasında en fazla dikkat çekenlerden biri Jaguar tarafından üretiliyor. I-Pace adındaki bu otomobil, bataryası tam dolu haldeyken 470 km menzil sunabiliyor.

Fiyat: 2 milyon 548 bin 708 TL

Türkiye satılan en güncel elektrikli otomobil fiyatları...

Volvo XC40 Recharge

Volvo XC40 Recharge, tek bir şarj ve 408 hp çıkışla 418 kilometre menzil sunuyor. Otomobilin bataryası, hızlı şarj sistemiyle yaklaşık 40 dakikada yüzde 80 düzeyinde şarj edilebiliyor.

XC40 SUV modelinin tamamen elektrikli bir versiyonu olan XC40 Recharge, Volvo Cars'ın Kompakt Modüler Mimarisi (CMA) üzerinde üretiliyor.

Fiyat: 1 milyon 357 bin 647 TL

Türkiye satılan en güncel elektrikli otomobil fiyatları...

BMW iX

Yeni BMW iX xDrive40'ın ön ve arka akslarında yer alan elektrik motorları 326 beygir güç ve 630 Nm tork üretebiliyor.

Otomobilin 0'dan 100 km/s hıza ulaşması 6,1 saniye sürüyor. 71 kWsa net batarya kapasitesine sahip olan elektrikli SUV'un sürüş menzili de WLTP normlarına göre 425 kilometre.

Fiyat: 2 milyon 972 bin TL

Türkiye satılan en güncel elektrikli otomobil fiyatları...

Mercedes EQA

Mercedes EQA, önden çekişli olup 190 ps 375 nm tork güç sunuyor. Tek ileri vitese sahip bu araç, 8.9 saniye'de 0'dan 100 km/s hızlanma değerine sahip.

NEDC verilerine göre Mercedes-Benz EQA 250‘nin sunduğu menzil 486 kilometre olarak belirlenmiş durumda. 100 kw akımın olduğu hızlı şarj alanında, otomobil yarım saatte yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj olabiliyor.

Fiyat: 1 milyon 533 bin TL

Türkiye satılan en güncel elektrikli otomobil fiyatları...

Mercedes EQC

Menzil değeri en az 400 en fazla ise 500 kilometre olarak açıklanan Mercedes Benz EQC, 80 kWh bataryadan güç alıyor.

Hızlı şarj teknolojisi sayesinde yaklaşık 45 dakikada yüzde 80 gibi bir batarya doluluğuna erişen EQC için geliştirilen özel şarj sistemi standart kaynaklardan üç kat daha hızlı güç akışı sağlama kapasitesine sahip.

Fiyat: 2 milyon 5 bin TL

Türkiye satılan en güncel elektrikli otomobil fiyatları...

MG ZS EV

Çin'deki üretiminin başlamasının ardından, elektrikli ZS EV modeli, geçen yıl ülkemize giriş yapmıştı.

CATL marka su bazlı sıvı soğutmalı 44,5 kWS batarya kapasitesi ile 335 km menzil sunabilen MG ZS EV, evinizdeki prizden 7 saat 45 dakikada tam şarja ulaşılabiliyor.

Eski fiyat: 729 bin TL
Yeni fiyat: Makyajlı versiyonu geldikten sonra açıklanacak

Türkiye satılan en güncel elektrikli otomobil fiyatları...

Mini Cooper SE
MINI Cooper SE adındaki elektrikli otomobil markanın Go-Kart hissini veren sürüş karakterini sessiz ve çevreci bir biçimde yaşatıyor.

184 HP güç sunan araç 7.3 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlayabiliyor. Hızlı şarj istasyonlarında yarım saat içinde bataryalarını yüzde 80 doldurabilen MINI Cooper SE, tam batarya doluluğunda ise 232 km menzil sağlıyor.

Fiyat: 1 milyon 123 bin 381 TL

Türkiye satılan en güncel elektrikli otomobil fiyatları...

DFSK Seres 3

Seres 3'te 120 kW güç ve 300 Nm tork üreten bir elektrik motoru bulunuyor. 2WD olarak satışa sunulan araçta daimi mıknatıslı senkron motor ön tekerleklere güç veriyor. Seres 3'ün maksimum hızı da 155 km/s ile sınırlandırılıyor.

Elektrikli SUV modelinde 52,7 kWh kapasiteli lityum iyon batarya bulunuyor. Söz konusu bataryanın Seres 3'e sağladığı sürüş menzili WLTP'ye göre 300 kilometre

Fiyat: 890 bin TL

Türkiye satılan en güncel elektrikli otomobil fiyatları...

Renault Twizy E-Tech

Renault Twizy menzili 100 km ve 80 km/s hıza ulaşabiliyor. 474 kiloluk bir ağırlığa sahip bu iki kişilik araç yaklaşık 3,5 saatte tam şarj oluyor.

Fiyat: 367 bin 900 TL

Türkiye satılan en güncel elektrikli otomobil fiyatları...

Renault ZOE

Türkiye'de satın alabileceğiniz en uygun fiyatlı elektrikli otomobillerden biri olan Renault Zoe, daha fazla menzil ve daha hızlı şarj sunan yeni versiyonuyla yakın bir zamanda güncellenmişti.

395 km'ye kadar menzil sunabilen Renault Zoe, 22 kW'lık halka açık şarj istasyonunda 1 saatte 120 km sürüş menzili sunabilirken 50 kW'lık hızlı şarj istasyonundaysa yaklaşık yarım saate 150 km'lik menzil sağlayabiliyor.

Fiyat: 662 bin 900 TL

Türkiye satılan en güncel elektrikli otomobil fiyatları...
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Türkiye satılan en güncel elektrikli otomobil fiyatları...

Türkiye satılan en güncel elektrikli otomobil fiyatları...