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Türkiye'nin yeni göz bebeği: Gece görüntüsüyle herkesi büyüledi

Türkiye'nin denizlerde hidrokarbon arayan filosuna katılacak dördüncü sondaj gemisinde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Gemi ışıkları yakılınca, gece görüntüsüyle bir mahalleyi andırıyor.

Ekleme: 30.05.2022 - 14:50 Güncelleme: 30.05.2022 - 14:55 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin yeni göz bebeği: Gece görüntüsüyle herkesi büyülediYedinci nesil üstün teknolojiye sahip 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde olan geminin, Taşucu Limanı’nda bakım ve onarım çalışmaları gece gündüz devam ediyor.

Türkiye'nin yeni göz bebeği: Gece görüntüsüyle herkesi büyüledi

Şehrin her bir noktasından görünen ve geminin gece görüntüsü ise ayrı bir renk cümbüşü oluşturuyor.

Türkiye'nin yeni göz bebeği: Gece görüntüsüyle herkesi büyüledi

Havanın kararmasıyla tüm ışıklarını yakan gemi bir mahalleyi andırıyor. Gemide bakım onarım çalışmaları aralıksız sürerken, geminin ışık saçan görüntüsü gözleri kamaştırıyor.

Türkiye'nin yeni göz bebeği: Gece görüntüsüyle herkesi büyüledi

Özellikle sahil kısmından geminin denizdeki ve görünümündeki ışık yansımaları insanları etkiliyor.

Türkiye'nin yeni göz bebeği: Gece görüntüsüyle herkesi büyüledi

Kule yüksekliği 104 metre olan ve aktif konumlandırma sistemi bulunan 200 mürettebat kapasiteli gemi, kontroller ve boyama çalışması gibi sondaja hazırlık süreci için yaklaşık 2 ay limanda kalacak.

Türkiye'nin yeni göz bebeği: Gece görüntüsüyle herkesi büyüledi

Gündüz sahilde denize girenlerin dikkatini çeken gemiyi gören vatandaşlar, “Allah devletimize zeval vermesin. İnşallah Türkiye çağ atlayacak” diye konuştular.
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