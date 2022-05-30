Suriye operasyonu için hareketlilik başladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nın ardından Suriye'ye operasyon mesajı vermesi ile dünyanın gözü bölgeye çevrildi. Perşembe günü gerçekleştirilen kritik Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda da Suriye'ye operasyon konuşuldu. Yayınlanan bildiride dikkat çeken ifadeler yer aldı. Türkiye sınırda hazırlıklarını sürdürürken, Reuters Haber Ajansı'na konuşan Suriye Milli Ordusu'nun üst düzey yetkilileri terör örgütü YPG/PKK'ya karşı yapılacak operasyon için hazır olduklarını, gelecek talimatı beklediklerini söyledi. Suriye Milli Ordusu askerleri, olası operasyondaki ilk hedefleri de bildirdi.BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SURİYE'YE OPERASYON SİNYALİBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, bir hafta önce gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini temizlemek için hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Erdoğan, hazırlıkların tamamlanması ile operasyonun düğmesine basılacağını ifade etti.Erdoğan'ın, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakında atmaya başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz inşallah bu operasyonlar başlayacaktır." sözleri sonrası gözler Suriye'ye çevrildi.MİLLİ GÜVENLİK KURULU SURİYE'YE OPERASYONU GÖRÜŞTÜGeride bıraktığımız Perşembe günü Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Toplantıda devam etmekte olan Pençe Kilit Operasyonu ve Eren operasyonları masaya yatırıldı. Ana gündem maddesi ise Suriye'ye olası operasyon oldu. Operasyon için hazırlıklarda gelinen son durum konuşuldu, ilk hedefler masaya yatırıldı.MGK BİLDİRİSİNDE SURİYE'YE OPERASYON VURGUSUMilli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından bildiri yayınlandı. Bildiride, "Güney sınırlarımızda icra edilen ve edilecek harekatların komşularımızın toprak bütünlüğünü hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyacının gereği olduğu belirtilmiştir." ifadeleri dikkat çekti. MGK bildirisinde bir kez daha Suriye'ye operasyonun sinyali verildi.SURİYE'YE OPERASYON İÇİN HAZIRLIKLAR HIZ KAZANDITürk Silahlı Kuvvetleri, Pençe Kilit Harekatı'nı Irak'ın kuzeyinde başarı ile sürdürürken, Suriye'ye operasyon için de kolları sıvadı. Sınırda sevkiyatlar gerçekleşirken, Mehmetçik de hedefleri sahadan gelen istihbari bilgi ile tek tek belirliyor.SURİYE MİLLİ ORDUSU DA HAZIRLIKLARINI TAMAMLADITürk silahlı Kuvvetleri ile birlikte terör örgütü PKK/YPG unsurlarını bölgeden çıkarmak için hazırlıklarına hız veren Suriye Milli Ordusu gelecek talimatı bekliyor. SMO'nun üst düzey yetkilileri operasyon için Ankara'ya tam destek verirken, Reuters'e dikkat çeken açıklamalar yaptı."TÜRK ORDUSUNUN YANINA KATILACAK BİNLERCE SAVAŞÇIMIZ VAR"Suriye Milli Ordusu'ndan Yüzbaşı Abdülselam Abdülrezak, bölgedeki birliklere talimat verildiğini açıklarken, "Hazır olmamız bir ya da iki gün sürer. Türkiye ordusunun yanına katılacak binlerce savaşçımız var" dedi.İLK HEDEF:TEL-RIFAT VE KOBANİSuriye Milli Ordusu'ndan yetkililer bu operasyonun iki bölgeye odaklanacağını da öne sürdü. Reuters, yetkililerin açıklamalarını paylaşarak, "Türkiye'nin iki hedefi var, Tel-Rıfat ve Kobani. Bu bölgelerin alınması Cerablus ve Tel Abyat'a bağlantı sağlar" yorumunu yaptı."NE ZAMAN BAŞLAYACAĞI BELLİ DEĞİL"Suriyeli muhaliflerden üst düzey bir isim ise, Ankara'nın gerçekleştireceği askeri operasyonun ne zaman başlayacağının henüz belli olmadığını fakat Türk yetkililerle temas içerisinde olduklarını da söyleyerek, "İkinci bir emre kadar operasyon ertelenebilir" dedi.