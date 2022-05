Özel hastanede skandal! Minik Elif'i yaktılar!

Skandal olay geçtiğimiz yıl İstanbul Kadıköy'de yaşandı… İddiaya göre bankacı Elçin ve Burak Küçüksorgulu çifti, 7 yaşındaki kızları Elif'i, ayağındaki aşil tendonu gerginliği nedeniyle Kadıköy'de Kızıltoprak'taki özel bir hastaneye götürdü. Doktorların yaptığı muayene ile küçük Elif'e MR çekilmesine karar verildi.ODADAN ÇIKMAYINCA AİLESİ PANİĞE KAPILDIElçin Küçüksorgulu, 11 Haziran 2021 tarihinde MR çekilmesi için kızı Elif'i hastaneye getirdi. MR çekiminin yapıldığı odaya alınan küçük Elif'e anestezi uygulandı. İddiaya göre MR odasında yaklaşık 45 dakika kalması beklenen Elif, iki saat kadar odadan çıkmayınca anne Elçin Küçüksorgulu panik yaşadı. İddiaya göre anneye, kızının sağlık durumuyla ilgili hiç kimse tarafından bilgi verilmedi. MR çekiminden çıkartılan küçük Elif'i odaya aldıklarında eli ve kolunun sargılı olduğu görüldü. Anne Elçin Küçüksorgulu, doktorun pansuman için sargıyı açtığında kızının sağ baş parmak ve orta parmakları ile kolunun ağır bir şekilde yaralandığını gördü.DOKU NAKLİ VE TEL…Aile şikayetçi olarak olayı mahkemeye taşıdı. Ailenin avukatının dava dilekçesinde yer alan ifadelere göre, Elif'in anestezi uygulandığı sırada uykudayken MR cihazında meydana gelen çekim sırasında yanarak yaralandığı belirtildi. Savcılık tarafından, olaydan sorumlu 4 kişi hakkında 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 1 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldığı öğrenildi. Ayrıca avukatın dava dilekçesine göre, savcılık dosyasındaki raporda hastanedeki MR cihazının sürekli arızalandığı, davalı hastane ile 3 şirketin kusurlu hizmeti ve haksız fiilleri nedeniyle küçük Elif'in baş parmağı ve işaret parmağı arasında kalan bölgenin kemiğe kadar yandığı yapılan ameliyat ile bölgeye doku nakli yapıldığı ve tel takıldığı ifade edildi.1 MİLYON 500 BİN TL'LİK DAVAAile, 1 milyon 500 bin liralık tazminat davası da açtı. Şimdiye dek 2 ameliyat geçiren küçük Elif ise bir ameliyat daha geçirecek. Davanın celsesi 22 Eylül 2022'de görülecek.Elif'in annesi Elçin Küçüksorgulu, "Olay 11 Haziran 2021 tarihinde meydana geldi. Kızımın ayağında aşil tendon gerginliğinden dolayı bir MR çekimi yapılması gerekiyordu. Kızıltoprak Florence Nightingale hastanesine gittik, kendisine MR çekimi yapılacağını iletildi. Anestezili bir MR çekimi oldu. Yaklaşık en fazla kırk dakika kadar sürecek olan işlem iki saati buldu. Ben hastanede abimle beraber bekledim kendisini. Hiçbir şekilde bize haber verilmedi. Birkaç defa kapıya gittik. Kızımın durumu hakkında bilgi almak istedik. Bize hiçbir şekilde kızımın durumu hakkında bilgi verilmedi. Ardından iki saat geçtikten sonra bizi odaya aldılar. Sadece baş parmağında, orta parmağında ve kolunda bir takım yanıkların meydana geldiğini söylediler. Onu bile göstermeyeceklerdi. Ağabeyim ve benim isteğimle beraber açtırdık, parmaklarına ve koluna baktık. Üçüncü ve ikinci derecede yanıkların oluştuğunu öğrendik.Bizlere hastane hiçbir şekilde açıklama yapmadı. Ardından hastaneye, abimin eşi ve eşim geldiler. Bizleri odaya çıkardılar. Ben dört saat oyunca odada bekledik ve hiçbir şekilde ne bir hemşire bizimle ilgilendi, ne bir doktor açıklama yaptı. Sadece hastanenin başhekimi neredeyse iki saat geçtikten sonra geldi. 'Geçmiş olsun bir olay yaşamışsınız' dedi ve çekip gitti. Hastane yönetimi bize hiçbir şekilde açıklama yapmadı. Ve bu durum bizi oldukça yıprattı. Kızımın şu an başparmağında, sağ başparmağında tendonları yanmış durumda. İki tane ameliyat geçirdi ve önümüzde bizi bekleyen bir ameliyat var. Bunun manevi süreci de bizi çok etkilemiş durumda. Kızım çok zorlu bir süreç atlatmakta" dedi.Elçin Küçüksorgulu, "Kızım ikinci ameliyatını gerçekleştirdi. Nisan ayında oldu. Tedavimiz devam etmekte. Aralıklarla kontrolümüz devam ediyor. Kendisinin psikolojisi çok kötü bir şekilde bozuldu. Biz ailece, bütün aile yanındayız. Ayrıca pedagog yardımı da almakta. Bizim istediğimiz tek şey, hastanenin ve yönetimin bunlara bize bir cevap vermesi, bir açıklama yapması. Olayın biz hala neden kaynaklandığını bilmiyorduk ve bize bir açıklama yapmadılar. Gerçekten de sorumluların ceza almasını canı gönülden istiyoruz. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Şu an mahkemeye verildi. Eylül ayında bir davamız var. Soruşturmalarımız devam etmekte. Avukatımız tarafından yürütülüyor. Zaten ilgili kişilere de şu an dava açıldı" dedi.