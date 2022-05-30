Nepal'de kaybolan yolcu uçağı bulundu! 14 ceset...

Nepal'in turist kenti Pokhara'dan ülkenin batısındaki Jomsom kasabasına giden uçağın havalandıktan kısa bir süre sonra kule ile irtibatının kesildiği ve kaybolduğu açıklandı.Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Tara Air şirketine ait uçakta mürettebat ile birlikte 22 kişinin bulunduğu aktarıldı.Küçük uçağın başkent Katmandu'nun yaklaşık 200 km kuzeybatısındaki turistik Pokhara kasabasından yaklaşık 80 km kuzeybatıdaki Jomsom'a uçtuğu belirtildi. Bir havayolu yetkilisi, uçağın milliyetleri bilinmemekle birlikte dört Hintli ve diğer iki yabancıyı taşıdığını söyledi.Sabaha karşı yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Nepal Ordu Sözcüsü uçağın ülkenin kuzeyinde Mustang bölgesine düştüğünü belirtti.Kötü hava koşulları nedeniyle dün ara verilen arama kurtarma çalışmalarının bugün yeniden başlamasının ardından Tribhuvan Uluslararası Havalimanı Sözcüsü Tek Raj Sitaula, "Diğer kişiler için arama çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı. Kaza sonrası hayatta kalan kişilerin olup olmadığı bilinmiyor.Nepal'in turist kenti Pokhara'dan ülkenin batısındaki Jomsom kasabasına giden uçağın kaybolduğu açıklanmıştı. Uçaktaki 22 kişiden 4'ünün Hindistan, 2'sinin Alman ve 16'sının Nepal vatandaşı olduğu duyurulmuştu.