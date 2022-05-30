Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiriyor! Bakan Bozdağ yeni uygulamayı açıkladı!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, fahiş kira artışı nedeniyle çalışma yapıldığını bildirerek kira fiyatları uyuşmazlığı, kiraların ödenmemesi vs. gibi uyuşmazlıklarda zorunlu hale gelecek yeni uygulamayı açıkladı.Bakan Bozdağ'ın katıldığı AK Parti Genel Merkezi'nde İnsan Hakları Başkanlığı'nca düzenlenen 81 İl Kurum Ziyaretleri Değerlendirme Toplantısı'nda, kira artışları dolayısıyla da gündeme gelen kiracı ve ev sahibi arasındaki sorunlar değerlendirildi.KİRA UYUŞMAZLIĞINDA ARABULUCULUK ZORUNLU OLACAKBasına kapalı toplantıda Bozdağ, 'Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini artıracağız. Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuğu zorunlu hale getireceğiz. Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından olan arabuluculuk iş, ticaret hukuku ve tüketici hukukunda zorunlu hale getirildi' diye konuştu.Özellikle işçi-işveren, tüketici ve ticari uyuşmazlıkların kısa sürede çözüme kavuşturulmasını sağlayan arabuluculuk sisteminin kira fiyatları uyuşmazlıklarında da uygulanacak.Kiraların ödenmemesi ya da tespitine ilişkin uyuşmazlıklarda da mülk sahipleriyle kiracılar, dava açmadan önce arabulucuya başvuracak. Ancak arabuluculuk görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması durumunda dava açılabilecek.ARABULUCULUK UYGULAMASI HIZLI VE BAŞARILI OLDUĞUNU KANITLADIAdalet Bakanlığı'nın sunduğu verilere göre arabuluculuk uygulamasının başladığı günden bu yana sisteme dahil olan 3 milyon 8 bin 179 dosyadan 2 milyon 781 bin 858 dosyanın müzakeresi tamamlandı.Çözüme kavuşturulan 1 milyon 930 bin 328 dosyada taraflar el sıkışarak anlaştı.Böylece uygulamada toplam başarı oranı yüzde 69 oldu. Uyuşmazlık dosyaları ortalama 10 gün gibi kısa bir sürede çözüme kavuşturuldu.