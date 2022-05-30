Mersin açıklarında 223 düzensiz göçmen yakalandı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde ABD bayraklı bir gemiyle yasa dışı yollardan İtalya'ya kaçmaya çalışan 223 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Marmaris'ten Mersin'e gelen ABD bayraklı bir gemiyi takibe alarak, içerisinde düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.Mersin'in Aydıncık ilçesi açıklarında durdurularak arama yapan ekipler, yasa dışı yollardan İtalya'ya kaçmaya çalışan 41'i çocuk 223 Suriye ve Filistin uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Yapılan operasyonda organizatör olduğu iddia edilen 3 kişiyi de gözaltına alındı.