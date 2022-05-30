Kraliçe Elizabeth'in tek taşı! Fiyatı dudak uçuklatıyor

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth son zamanlarda sıklıkla sağlık problemleriyle gündeme geliyor. Yıllardır hiç aksatmadan katıldığı bazı resmi törenlere katılamayan Kraliçe son olarak Platin Jübile'si için düzenlenen törenlerde göründü.Platinyum Jübile için Kraliçe'nin yayınlanan fotoğraflarında ise tek taş yüzüğü dikkat çekti. Fotoğraflarda Kraliçe Elizabeth'in yıllardır nişan yüzüğünü gururla taşıdığı görüldü.BBC'de yayınlanan videoda da görülen yüzükle ilgili konuşan taş bilimci Daniel O'Farrell'e göre yüzüğün değeri 150 bin euro (yaklaşık 3 milyon 106 bin) civarında.Yüzük, 1946 yılıdna Prens Philip tarafında Kraliçe'a Elizabeth'e verilmişti. Uzmanlara göre yüzük, Elizabeth'in en değerli parçası.Pırlanta, Philip'in annesine ait bir taçtan tasarlanmış. Yuvarlak kesim bir taştan oluşuyor ve her bir tarafında da 4 yuvarlak kesim taş var.Sosyal medyada dolaşan yüzük, pek çok kullanıcı tarafından ilgiyle karşılandı. Kullanıcılar genel olarak yüzüğün çarpıcı olduğunu düşünüyor.İngiltere Yerel Yönetimler Birliği, bugün açıklama yaparak 6 Şubat 1952'de tahta çıkan Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yılını kutlamak için ülke genelinde 16 binden fazla sokak partisi yapılacağını duyurdu.Açıklamada "Ülke çapındaki belediyeler, İngiltere genelinde onaylanan binlerce sokak partisi başvurusuyla toplulukların yaklaşan Kraliçe'nin Platin Jübile hafta sonunu kutlamalarına yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yapıyor" denildi.Birlik, 2 ve 3 Haziran'ı kapsayan hafta sonu İngiltere tarihinde ilk defa bir hükümdarın tahttaki 70 yıllık hizmetinin İngiltere halkı tarafından kutlanacağını vurguladı.12 belediyenin 1000 kadar sokak partisini onayladığını belirten Birlik, bu rakamın genele vurulduğunda etkinliklerin ülke çapında 16 binden fazla sokak partisine ulaşacağını ifade etti.Sokak partileri için binlerce küçüklü ve büyüklü yolun kapatılacağı, binlerce ağaç dikileceği, caddelerin parti ışıklarıyla donatılacağı belirtildi.Kraliçe Elizabeth'in tahtta çıktıktan sonra ülke adına 21 bin görüşme ve etkinliğe katıldığı, ve kendisine 14 Başbakanın hizmet verdiği ifade edildi. Kraliçe Elizabeth'in ilk Başbakanı Winston Churchill idi.