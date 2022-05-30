Korkulan oldu! Flaş açıklama geldi; tüm dünyada endişe yaratan maymun çiçeği virüsü can aldı

Son günlerde gündemi oldukça meşgul eden ve ülkelerde paniğe neden olan maymun çiçeği virüsü ile ilgili çözülememiş onlarca gizem var. Kovid-19 gibi bir pandemiye neden olup olmadığı ise bir merak konusu oluyor. Öte yandan Nijerya'dan ise korkutan bir açıklama geldi. Maymun çiçeği virüsüne yakalanan bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Maymun çiçeği virüsü son haftalarda gündemi oldukça meşgul ediyor. Onlarca ülkeye yayılan virüs nedeniyle uluslararası alanda ülkelerden peş peşe önlemler gelmeye başladı.



Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) yaptığı açıklamada, maymun çiçeği virüsü nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, başkent Abuja ile 9 eyalette virüs tespit edildiği ve vaka sayısının 21'e yükseldiği aktarıldı.



Hayatını kaybeden kişinin gözlem altında tutulan 40 yaşındaki bir hasta olduğu ifade edildi. Nijerya'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle son ölüm 2019'da kaydedilmişti.



Kovid-19 pandemisinden çıkılması, akıllara maymun çiçeği virüsü ile de aynı şeylerin yaşanıp yaşanmayacağını getiriyor. Öte yandan aslında tarihi eski olan maymun çiçeği virüsünün nasıl yayıldığı da bir merak konusu oldu.



İngiliz gazetesi Daily Mail'e konuşan uzmanlar maymun çiçeği ile ilgili merak edilenleri sordu. Maymun çiçeği virüsünün korona pandemisini tekrarlatıp tekrarlatmayacağını cevaplayan uzmanlar bilimsel olarak böyle bir şeyin şu an için mümkün olmadığını dile getirdi. Uzmanlar Kovid-19 gibi maymun çiçeği virüsünün de hayvandan insana sıçradığını, ancak benzerleriği burada bittiğini söylüyor.





Öte yandan koronaya neden olan SARS-CoV-2 virüsü dünya için tamamen yeniydi, hiç kimsenin bu hastalığa karşı bir bağışıklığı yoktu. Ancak maymun çiçeği virüsü yeni değil.



Maymun çiçeği virüsü ile olarak 1950'lerin sonlarında Danimarkalı bilim insanları tarafından keşfedildi. Virüsün birincil taşıyalar aslında maymun değil; sincap ve fare gibi kemirgenler. İnsanda ise ilk defa Demokratik Kongo Cumhuriyet'inde bir çocukta 1970 yılında görüldü.



Maymun çiçeği virüsünün hava yoluyla bulaşıp bulaşmadığına ise net bir cevap yok. Enfekte bir kişiden fizilse temas yoluyla bulaşıyor.



Ancak bunun yanı sıra virüs, tükürükte de bulunuyor. Bu nedenle öksürük ve hapşırma yoluyla yayılması mümkün. Ancak bu durum Kovid-19 kadar kolay değil.



Uçakta maymun çiçeği virüsü taşıyan birinin yanında oturmak, aynı otobüste gitmek ya da aynı aracı paylaşmak gibi durumlarda kişilerin orta derece virüse maruz kalması mümkün.



Bu temasa maruz kalan kişişlerin tecrit altında olması her ülkede uygulananbirş şey değil. Ancak sağlık kuruluşları maruziyetten itibaren 4 gün boyunca kişilere çiçek hastalığı yapılmasını uygun görüyor.



Yine de bu şekilde seyahat yöntemleriyle maymun çiçeği virüsünün bulaşması - eğer kişi virüs taşıyana çok çok yakın değilse - düşük riskli olarak kategorilendi.



Çocukken çiçek aşısı olan kişilerin maymun çiçeği virüsüne karşı bir miktar koruma sağlaması mümkün. Ancak aşıların koruyuculuğu resmi olarak 5 yıl. Bu nedele bunun bir kesinliği yok.