Kim Milyoner Olmak İster? ekrana kilitledi! Türkiye liseli İdil Aybala Esmer'i konuştu

Türkiye'nin en çok sevilen ve uzun yıllardır beğeniyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? yine çok konuşulan bir bölümle ekrana geldi. atv'nin efsane programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yarışan Robert Koleji 11. sınıf öğrencisi İdil Aybala Esmer, yarışmanın unutulmazları arasına girdi. Esmer, 1 Milyonluk son soruyu görmeye çok yaklaştı. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu da bir ilki yaşadı ve izleyenler başarılı genç Aybala Esmer'in performansını alkışladı. 29 Mayıs 2022 Pazar günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de neler yaşandı? İdil Aybala Esmer'in yarışmaya veda ettiği soru neydi? İşte detaylar...

atv'nin Türkiye'yi ekrana kilitleyen ve büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü yine nefesleri kesti. Yarışmaya katılan Robert Koleji 11. sınıf öğrencisi İdil Aybala Esmer, yarışmanın unutulmazları arasına girdi.LİSE ÖĞRENCİSİ AYBALA HAYRAN BIRAKTIKim Milyoner Olmak İster'de heyecan yine zirveye ulaştı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen yarışmaya 18 yaşındaki İdil Aybala Esmer damga vurdu. Henüz lise öğrencisi olan genç yarışmacının performansı heyecan yarattı.1 MİLYON TL'LİK SORUYU AÇTIRMAYA ÇOK YAKLAŞTI!Kim Milyoner Olmak İster'in unutulmaz yarışmacıları arasına adını yazdıran İdil Aybaba Esmer, 400.000 TL değerindeki 11. soruyu açtırma başarısını yakaladı.KENAN İMİRZALIOĞLU İÇİN DE BİR İLK OLDU!Kenan İmirzalıoğlu, 400 bin TL'lik soruyu ilk kez lise öğrencisi İdil Aybala için sordu. 16. yüzyılda Avrupa'da 'Türk buğdayı' ve 'Türk tahılı' olarak da bilinen hangisidira- Mısırb- Yulafc- Susamd- Ay çekirdeğiAY ÇEKİRDEĞİ DEDİ AMA...Kim Milyoner Olmak İster'in genç yarışmacısı İdil Aybala bu soruya 'ay çekirdeği' cevabını verdi ancak doğru cevap 'mısır' olacaktı.Yanlış cevap vererek 400 bin TL kazanma şansına ulaşamadı.Kenan İmirzalıoğlu 400 bin TL değerindeki soruyla ilk kez karşılaşıyor! İşte o soru ve heyecan dolu anlar | VideoBaşarılı yarışmacı Milyoner'de 30 bin TL ödül kazanırken tüm izleyenlerin takdirini kazandı. Kenan İmirzalıoğlu da Aybala'yı yürekten tebrik ettiğini ifade etti.