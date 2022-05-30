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Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz! Tarih yeniden yazılıyor! Helenistik döneme ait...

Haydarpaşa Garı kazılarında önemli bir keşif yapıldı. Kazılarda İstanbul için önemli ve ilk olma niteliği taşıyan Geç Helenistik Döneme ait bir mezar anıtı bulundu. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Arkeolog Rahmi Asal, "İstanbul için inanılmaz bir buluntu, çok büyük bir sürpriz. Helenistik döneme ait ne yazık ki elimizde çok veri yok. Hele hele mimari ve mezarda çok az. Bu nedenle çok önemli bir buluntu ile karşı karşıyayız. İstanbul'un tarihi yeniden yazılıyor" dedi.

Ekleme: 30.05.2022 - 11:55 Güncelleme: 30.05.2022 - 12:08 / Editör: Ozge Selin
Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz! Tarih yeniden yazılıyor! Helenistik döneme ait...
Haydarpaşa Garı'nda yaklaşık 300 dönümlük alanda 2018 yılında başlayan arkeolojik kazılarda sona yaklaşıldı. Yüzde 90'ı biten çalışmalarda yeni bir keşif yapıldı.


Çalışmalar hakkında bilgi veren İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Arkeolog Rahmi Asal, 'Çalışmaların başlangıcından itibaren hem mimari kalıntılar, hem de diğer arkeolojik buluntular gelmeye başladı.

Çok önemli bir noktada zaten kazı çalışması yaptığımızı biliyorduk. Kaynaklarda bu bölge Khalkedon'un kuzey batı limanı olarak geçiyor' diye konuştu.


'İSTANBUL İÇİN İNANILMAZ BİR BULUNTU'

'Kazı çalışmalarına başladığımızda peronların arasında ipucunu gördüğümüz bir mimarı kalıntı vardı' diyen Asal, 'Bu mimarı kalıntıyı o dönemde yanındaki küçük buluntular ve mimari özelliklerinden dolayı da Helenistik Döneme ait bir kalıntı diye tanımlamıştık.


Döneminden emindik ama kesin olarak emin değildik. Bunun bir mezar anıtı olabileceğini düşündük ki, benzer örneğine Kadıköy Altıyol'da 1987'deki kazılarda rastlanmıştı.

Daha sonra kazılar ilerledikçe, peronlar da alındıktan sonra mimari bütünlük ortaya çıktı. Yaklaşık 5 gün önce yeni bir bulguyla karşı karşıya kaldık. Geç Helenistik Döneme ait bir mezar ortaya çıktı. Mezarın kendi içinde buluntuları da olduğu için dönemsel olarak çok net bir veri sağlıyor.


Mezar içinde ölü hediyesi olarak konulmuş pişmiş topraktan şişelerden mezarın tarihini de netleştirebildik. Geç Helenistik Döneme ait bir mezar. İstanbul için inanılmaz bir buluntu, çok büyük bir sürpriz.

Helenistik Döneme ait ne yazık ki, elimizde çok veri yok. Hele hele mimari ve mezarda çok az. Bu nedenle çok çok önemli bir buluntu ile karşı karşıyayız.


İstanbul'un tarihi yeniden yazılıyor deniyor ya bu metro ve marmaray kazıları ile beraber. İstanbul Arkeoloji Müzeleri gerçekten sonra 20 yıldır İstanbul'un tarihini değiştiriyor' dedi.


KAZININ YÜZDE 90'I BİTTİ

Büyük oranda kazıyı bitirdiklerini ifade eden Asal, 'Alana yönelik yeni bir proje çalışması devam ediyor. Bu projede eğer farklı noktaların kazılması istenmiyorsa kazının yüzde 90'ını, hatta daha fazlasını bitirmiş durumdayız.


2 -3 ana önemli noktada kazılara devam ediyoruz. Birisi burası.
Bitince bu alanda bir arkeopark, belli noktalarda bir ya da iki müze yapılacak noktasında bir öngörü var. Kesinleşmiş bir şey değil ama' şeklinde konuştu.
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