Hala ortak aday çıkaramayan 6'lı masa sosyal medyanın diline düştü! Tuvalet terliğine adaylık başvurusu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun daveti üzerine parti genel merkezinde yeniden bir araya gelen 6'lı masa hala adayını açıklayamadı. Ortak aday çıkmazı sosyal medyanın diline düşerken terörün siyasi ayağı HDP'nin de yer aldığı animasyon muhalefetin içler acısı halini ortaya koydu. Animasyonda muhalefet tuvalet terliğine başvuru yapıyor ve sonunda kararı tuvalet terliğinin vereceği görülüyor.







KEMAL OLMAZ TWİTTER'DA SAÇMALAYIP DURUYOR

Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını destekleyen HDP'li Buldan animasyonda, 'Tabanı Ekrem'e ikna etmiştik, bir sürü fidan dikmiştik, sökelim mi onları?' derken CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğu bilinen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 'Kemal olmaz Twitter'da saçmalayıp duruyor' dediği görüldü.



KEMAL OLMAZ TWİTTER'DA SAÇMALAYIP DURUYOREkrem İmamoğlu'nun adaylığını destekleyen HDP'li Buldan animasyonda, 'Tabanı Ekrem'e ikna etmiştik, bir sürü fidan dikmiştik, sökelim mi onları?' derken CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğu bilinen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 'Kemal olmaz Twitter'da saçmalayıp duruyor' dediği görüldü.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun daveti üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldiği toplantının ardından altı muhalefet partisinin temel ilkeler ve hedeflerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.HALA ORTAK ADAY ÇIKARAMAYAN 6'LI MASA SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜToplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada yine bir aday ismi ortaya çıkmazken 6'lı masada yaşanan aday kavgası sosyal medyanın diline düştü. Özellikle son dönemde sosyal medyada yer alan tuvalet terliği ve 'tıpış tıpış sandığa gidecekler' söylemleri tepki çekmişti.Sosyal medyada yayınlanan bir animasyon 'tuvalet terliği aday gösterilse oy veririm' söylemine atıfla bulunarak adaylık yarışı için tuvalet terliğine başvuru yapan muhalefetin içler acısı halini ortaya koydu.Animasyonda 6'lı masanın yanı sıra terörün siyasi ayağı HDP'li Pervin Buldan, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da yer alıyor.