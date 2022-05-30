  • USD: 16,35 - 16,38
  • EURO: 17,53 - 17,56
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hala ortak aday çıkaramayan 6'lı masa sosyal medyanın diline düştü! Tuvalet terliğine adaylık başvurusu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun daveti üzerine parti genel merkezinde yeniden bir araya gelen 6'lı masa hala adayını açıklayamadı. Ortak aday çıkmazı sosyal medyanın diline düşerken terörün siyasi ayağı HDP'nin de yer aldığı animasyon muhalefetin içler acısı halini ortaya koydu. Animasyonda muhalefet tuvalet terliğine başvuru yapıyor ve sonunda kararı tuvalet terliğinin vereceği görülüyor.

Hala ortak aday çıkaramayan 6'lı masa sosyal medyanın diline düştü! Tuvalet terliğine adaylık başvurusu
Ekleme: 30.05.2022 - 10:55 Güncelleme: 30.05.2022 - 11:03 / Editör: Ozge Selin
Hala ortak aday çıkaramayan 6'lı masa sosyal medyanın diline düştü! Tuvalet terliğine adaylık başvurusu
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun daveti üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldiği toplantının ardından altı muhalefet partisinin temel ilkeler ve hedeflerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Hala ortak aday çıkaramayan 6'lı masa sosyal medyanın diline düştü! Tuvalet terliğine adaylık başvurusu

HALA ORTAK ADAY ÇIKARAMAYAN 6'LI MASA SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ
Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada yine bir aday ismi ortaya çıkmazken 6'lı masada yaşanan aday kavgası sosyal medyanın diline düştü. Özellikle son dönemde sosyal medyada yer alan tuvalet terliği ve 'tıpış tıpış sandığa gidecekler' söylemleri tepki çekmişti.

Hala ortak aday çıkaramayan 6'lı masa sosyal medyanın diline düştü! Tuvalet terliğine adaylık başvurusu

Sosyal medyada yayınlanan bir animasyon 'tuvalet terliği aday gösterilse oy veririm' söylemine atıfla bulunarak adaylık yarışı için tuvalet terliğine başvuru yapan muhalefetin içler acısı halini ortaya koydu.

Hala ortak aday çıkaramayan 6'lı masa sosyal medyanın diline düştü! Tuvalet terliğine adaylık başvurusu

Animasyonda 6'lı masanın yanı sıra terörün siyasi ayağı HDP'li Pervin Buldan, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da yer alıyor.

Hala ortak aday çıkaramayan 6'lı masa sosyal medyanın diline düştü! Tuvalet terliğine adaylık başvurusu

KEMAL OLMAZ TWİTTER'DA SAÇMALAYIP DURUYOR
Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını destekleyen HDP'li Buldan animasyonda, 'Tabanı Ekrem'e ikna etmiştik, bir sürü fidan dikmiştik, sökelim mi onları?' derken CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğu bilinen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 'Kemal olmaz Twitter'da saçmalayıp duruyor' dediği görüldü.

Hala ortak aday çıkaramayan 6'lı masa sosyal medyanın diline düştü! Tuvalet terliğine adaylık başvurusu
Faciadan dönüldü: Kartal’da İETT otobüsünde korkutan yangın
Bakan Nureddin Nebati: Öncü göstergeler yüzde 7 büyümeye işaret ediyor
25 bin çalışana tam 180 milyon TL iade!
Millet İttifakı’nda ‘Selahattin Demirtaş’ krizi! Mansur Yavaş geri adım attı, bu kez de HDP çıldırdı
Hala ortak aday çıkaramayan 6'lı masa sosyal medyanın diline düştü! Tuvalet terliğine adaylık başvurusu
Ecevit'in CHP sözleri yeniden gündem oldu: Güneydoğu'da biraz daha fazla oy alabilmek için bunu yapanlar CHP'nin mirasçısı olamaz
Teröre teröriste kucak açanların son rezaleti! Fransa’da PKK kampı!
Yunanistan yine provokasyon peşinde! Türkiye'nin hamleleri endişelendirdi; sıcak yazda 4 kriz senaryosu...
Ukraynalı grup Eurovision'da kazandığı kupayı SİHA almak için sattı
Siper Füzesi emin adımlarla yükseliyor
İngiltere'de enflasyon ve hayat pahalılığı krizi: Spor salonları ve yüzme havuzları kapanabilir
Fahiş kiraya karşı dikkat çeken TOKİ detayı! Hükümet önerileri topladı! İşte öne çıkan 5 madde...
Ekrem İmamoğlu'nun millet bahçesi hazımsızlığı! Yüz binlerin katıldığı etkinliğe 'korsan' dedi
Bakan Koca duyurdu! Toplu taşıma araçlarında maske yasağı kaldırıldı
MSB'den acı haber! Pençe Kilit Harekatı'nda 1 asker şehit
MSB'den Yunanistan'a Ayasofya tepkisi: 1453’ten bu yana Türk milletinin koruması altındadır
Metrobüs arızalandı, yolcular yürümek zorunda kaldı
Google Dijital telif yasasını kabul etti! Türkiye'nin yol haritası ne olmalı?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü mesajı!
Son dakika: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden tarihi kareler! 560 bin kişi katıldı
Kurbanlık fiyatları büyükbaşta 30 ile 50 bin TL arasında değişiyor

Kurbanlık fiyatları büyükbaşta 30 ile 50 bin TL arasında değişiyor

İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu yaşanıyor

Meteoroloji'den mevsim normali uyarısı! Yaz etkisi aktif...

Meteoroloji'den mevsim normali uyarısı! Yaz etkisi aktif...

Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz! Tarih yeniden yazılıyor! Helenistik döneme ait...

Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz! Tarih yeniden yazılıyor! Helenistik döneme ait...

Kovid-19'da son viraja girildi! Hedefe 1 gün kaldı!

Kovid-19'da son viraja girildi! Hedefe 1 gün kaldı!

3600 ek gösterge düzenlemesinde maaşlar belli oldu!

3600 ek gösterge düzenlemesinde maaşlar belli oldu!