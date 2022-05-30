Feci kaza! Öğrenci servisi ile TIR birbirine girdi: 11 yaralı

Mersin'de lise öğrencilerini taşıyan okul servisi ile TIR çarpıştı. Kazada 9'u öğrenci 11 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde okul servisi ile TIR'ın çarpıştığı kazada 9'u lise öğrencisi 11 kişi yaralandı.Taşımalı eğitim kapsamında ilçe merkezindeki liselere öğrenci götüren Durali K. yönetimindeki 33 S 8208 plakalı servis aracı, Işıklı Mahallesi'nde Doğan A. idaresindeki 20 ADM 116 plakalı TIR'la çarpıştı.Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan 9 lise öğrencisi ile 2 şoför, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgilyi soruşturma başlatıldı.