Dünyaca ünlü haber ajansından çarpıcı İHA yorumu: Türkiye'nin en ciddi hamlesi

Fransa basını, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen TEKNOFEST'i gündemine taşıdı. Haber ajansı AFP, Türk İHA'larının festivalde büyük ilgi topladığını söyledi. İHA'ları, "Türkiye'nin ciddi, ekonomik hamlesinin işareti" olarak nitelendirdi.Akıncı TİHA ve Bayraktar TB2 havalandı, Türk İHA'ları Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan'da ilgi odağı oldu.Binlerce kişinin akın ettiği festival ve Türk İHA'ları Fransa basınında da yer buldu. Haber ajansı AFP TEKNOFEST ve Türk İHA'larıyla ilgili detaylı haber hazırladı.Türkiye'de 2018 yılından bu yana düzenlenen TEKNOFEST'in Bakü'de büyük ilgi topladığı dile getirildi. Türkiye'nin de festivalde İHA'larıyla dikkati çektiği vurgulandı."İHA'LAR TÜRKİYE'NİN CİDDİ EKONOMİK HAMLESİNİN İŞARETİ"Bayraktar TB2'nin, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ndeki MiG-29 savaş jetiyle uçuş gerçekleştirdiğine yer verildi. Bayraktar Akıncı'nın da kendisine eşlik ettiği ifade edildi.Bayraktar TB2'nin Azerbaycanlılardan büyük alkış topladığına dikkat çekildi. Haberde festivalden fotoğraflar paylaşılırken Türkiye'nin İHA'larla attığı adıma da değinildi."Yıldırım hızıyla havada dönen insansız hava araçları Türkiye'nin ciddi ekonomik hamlesinin işareti" ifadeleri kullanıldı.TEKNOFEST AZERBAYCAN SONA ERDİTürkiye dışında ilk kez Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de kapılarını misafirlerine açan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, gerçekleştirilen resmi kapanış töreniyle sona erdi. Törende Konuşan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST rüzgarını aziz şehirlerimiz Bakü'de ve Şuşa'da tekrar estireceğiz" dedi.Türkiye dışında ilk kez Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, gerçekleştirilen resmi kapanış töreniyle sona erdi. Resmi kapanış törenine TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı.Törende yaptığı konuşmada Azerbaycan'ın gençliğiyle gurur duyduğunu belirten Bakan Nebiyev, "Son 4 gün heyecan, gerilim ve aşk dolu geçti. Bugünlerde gururluyuz. Azerbaycan gençliğinin neler başardığına bir kez daha şahit olduk. Yaşasın Azerbaycan gençliği, yaşasın Azerbaycan Cumhurbaşkanı. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı bizi desteklemeseydi yapamayacaktık" ifadelerini kullandı."ŞEHİTLERİMİZİ BİR KEZ DAHA RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUZ"TEKNOFEST seferberliğinin Azerbaycan'ın her noktasına olumlu bir anlam katacağını ifade eden Bayraktar, "Aziz kardeşlerim dün can Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutladık, bugün de Türk dünyasının en muhteşem zaferlerinden biri olan İstanbul'un fethinin 569. yılını kutluyoruz. Kardeş Bakü'den Türk dünyasına, kadim şehri İstanbul'a selamlarımızı ve sevgilerimizi yolluyoruz. Bu vesileyle gelmiş geçmiş tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhlarınız şad olsun" diye konuştu."AZERBAYCAN SEN ÇOK YAŞA, TÜRKİYE SEN ÇOK YAŞA"TEKNOFEST Azerbaycan'a emek verenlere teşekkür eden Bayraktar, "TEKNOFEST'i himaye eden hürmetli Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Kadim coğrafyamızın her bir köşesinden Bakü'ye gelerek tek millet, iki devlet, tek festival şiarıyla yola çıktığımız TEKNOFEST'de bizlerle birlikte olan siz değerli kardeşlerime minnettarlığımı iletiyorum. Hepinizi bu ağustosta yapacağımız TEKNOFEST Karadeniz'e davet ediyorum. Samsun'da buluşmak üzere sağlıcakla kalın. Azerbaycan sen çok yaşa, Türkiye sen çok yaşa" ifadelerini kullandı.