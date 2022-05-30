Dünya bu olayı konuşuyor! Mona Lisa'ya pastalı saldırı; kadın kılığına girdi, dikkat çeken sözler söyledi

Dünyanın en ünlü eserlerinden biri olan Leonarda Da Vinci'nin eseri Mona Lisa, Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre müzesinde sergileniyor.16. yüzyıla ait yağlı boya portresine kadın kılığına giren bir aktivist pasta fırlattı.Müzede bulunan tanıkların ifadesine göre saldııyı oeruk takıp tekerlekli sandalyeye binen bir adam gerçekleştirdi.Görgü tanıkları adamın bir anda sandalyesinden kalkarak elindeki pastayı Mona Lisa'ya fırlattığını söyledi.Aktivist, salondan çıkarken, 'Gezegeni yok etmeye çalışanlar var. Dünya'yı düşünün' dedi.Ancak zaten Mona Lisa'nın önünde güvenlik camı var. O nedenle tablo herhangi bir zarar görmedi.Sosyal medyada dolaşan görüntülerde müze görevlilierin camı temizlediği görüldü.Bu Mona Lisa tablosunun karşılaştığı ilk saldırı olayı değil. 1950'lerde bir adam Mona Lisa'ya sülfirik asit fırlattı. Bu da tabloda yıpranmaya yol açtı. Ardından da Bolivyalı bir öğrenci tabloya taşla vurdu.1974 yılında ise Japon bir kadın tabloya kırmızı boya sıktı. 2009 yılıdna bir Rus bir turist Mona Lisa'ya bir fincan çay fırlattı.Da Vinci tarafından yapılan Mona Lisa, Rönesans döneminde İtalya'nın Floransa şehrinde kavak bir pano üzerinde hayata geçirildi.Tablodaki kadının kim olduğu halen bilinmiyor. Ancak kadının yüzündeki belirsizlik, kompozisyonundaki anıtsallık, atmosferindeki ilginç tabloyu oldukça gizemli kılıyor.Dünyanın pek çok yerinde pek çok uzman, Mona Lisa'nın gizemlerini halen inceliyor.