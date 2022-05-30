Can Ataklı’dan Ekrem İmamoğlu’na zehir zemberek sözler! 'İflah olmayacak bu adam'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, CHP’nin Van kampı esnasında ziyaret ettiği esnafın toplu taşıma zamlarına yönelik isyanına ‘Uyduruyorsun’ diyerek yanıt vermesine CHP’li gazeteci Can Ataklı’dan tepki geldi. Ataklı, İmamoğlu için “İflah olmayacak bu adam” dedi.

Ataklı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Van'da esnaf ziyaretinde vatandaşın İstanbul'daki toplu taşıma zamlarına isyanına 'uyduruyorsun' diyerek yanıt vermesi ve İmamoğlu'nun İETT Genel Müdürünü arayınca vatandaşın haklı olduğunun ortaya çıkmasını "Daha kendi kurumundaki zam oranını, bilet fiyatını bilmeyen kişiyi sen alacaksın cumhurbaşkanı yapacaksın. Allah aşkına güldürmeyin" sözleriyle eleştirdi.



'ALLAH AŞKINA GÜLDÜRMEYİN'



Ataklı'nın İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdiği o sözleri:

İmamoğlu kendini bir kez daha ateşe attı. İflah olmayacak bu adam. Maalesef CHP'nin küçük bir kesimi efsunlaşmış gibi "İmamoğlu olmazsa kaybederiz" havasında. Ben iki eleştiri yaptığımda da AKP'li mi oldun diyorlar. Kardeşim adam kendi kendini zaten mahkum etti. Gitti Negehan Alçı'yı aldı yanına. Biz dedi "Bunlara anlatacağız" dedi.



Van'da durup dururken oradaki bir vatandaşla kavgaya tutuştu. Yalan söylüyorsun, atıyorsun diyor vatandaşa. Adam diyor ki "Ben İstanbul'a gittim, otobüse üç kat para ödedim." Hava da basacak ya, aç telefonu sen İETT genel müdürüne... O ne dedi: Evet efendim beyefendinin söylediği doğru. Çift katlı otobüslerde çift basıldığı için onunki böyle oldu.



Bunlar bil gösteriyor. Daha kendi kurumundaki zam oranını, bilet fiyatını bilmeyen kişiyi sen alacaksın cumhurbaşkanı yapacaksın. Allah aşkına güldürmeyin, bırakın, bunu eleştirenlere de çemkirmekten vazgeçin. Hakikaten sinir bir durum. Çünkü herkes liyakatıyla anılmalı. Liyakatıyla yoluna devam etmeli.

