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Berna Laçin yine algı peşinde: Bakan Bozdağ’ın sözlerini çarpıttı

Oyuncu Berna Laçin’in İslam'a ve başörtüsüne düşmanlığı bitmiyor. Laçin, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın, AK Parti’den başörtülü kadınların milletvekili seçilse bile TBMM’den kovulduklarını hatırlattığı sözlerini çarpıtarak sosyal medyada paylaşımda bulundu. Kendisine tepki göstere kullancılara da saldıran Laçin, daha da çirkinleşerek başörtülü kadınlara hakaret etti.

Berna Laçin yine algı peşinde: Bakan Bozdağ’ın sözlerini çarpıttı
Ekleme: 30.05.2022 - 13:54 Güncelleme: 30.05.2022 - 14:10 / Editör: Ozge Selin
Berna Laçin yine algı peşinde: Bakan Bozdağ’ın sözlerini çarpıttı
Tiyatrocu Berna Laçin'in aşörtüsü düşmanlığı bitmiyor. Laçin, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, AK Parti'den başörtülü kadınların milletvekili seçilse bile TBMM'den kovulduklarını hatırlatıp “Kadınlarımızın başı açık, başı örtülü hepsinin eşit siyaset yapma hakkını hayata geçiren, seçilme hakkını tam anlamıyla hayata geçiren ve bu anlamda büyük bir insan hakları reformuna imza atan iktidar AK Parti iktidarı, lider Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır” sözlerini çarpıttı. Ancak sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Adalet Bakanı Bozdağ'ın açıklamalarının başlığını alıntılayıp tweet atan Berna Laçin “Dememiştir! Mümkün değil dememiştir! İmkân yok dememiştir! Dememiştiiiiiiirrrrrrrrrrrrrrrrrr!” ifadelerini kullandı. Berna Laçin'in takipçileri ise bu çarpıtmaya “Başörtülü kadınları insandan saymıyordunuz sözde özgürlükçüydünüz özgürlük sadece kendinize kapalı anneler asker ocaklarına alınmadı, devlet kurumlarında kapalı kadınlar giremedi bu ülkede. Ondan bahsetmiş sayın bakan” ifadeleriyle tepki gösterdi.

DAHA DA ÇİRKİNLEŞTİ!

Berna Laçin bu sözlere tepki göstererek başörtülü kadınlara hakaret etti. Laçin “Seçme Hakkı! Oy vermedi mi kapalı kadınlar? Siz Arabistan'dan mı yazıyorsunuz ya” sözleri de tepki çekti.

Berna Laçin yine algı peşinde: Bakan Bozdağ’ın sözlerini çarpıttı
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