Bakan Nureddin Nebati: Öncü göstergeler yüzde 7 büyümeye işaret ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli'mizle kararlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. İlk çeyrekte güçlü ve dengeli büyüme eğilimi sürüyor. Öncü göstergeler büyümenin yıllık yüzde 7 gerçekleşeceğine işaret ediyor" dedi.

Türkiye Bankalar Birliği 65. Olağan Genel Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katılımıyla gerçekleştirildi.Bakan Nebati kurulda yaptığı konuşmada ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Nebati'nin konuşmasında şu ifadeler dikkat çekti:Kredi büyümelerini takip ediyor, Türkiye ekonomi modelimizle selektif kredi yaklaşımını politikamızın odağına yerleştiriyoruz. Küresel ekonomi zor bir dönemden geçiyor. Türkiye ise güçlü büyümesine devam ediyor. Öncü göstergeler büyümenin 2022 ilk çeyrekte yüzde 7 olacağına işaret ediyor.Enflasyondaki artışın arz yönlü maliyet artışlarından kaynaklandığını ve geçici olduğunu düşünüyoruz.Arz güvenliği konusunda yeni politikalara çalışıyoruz. Firmalar da fiyat politikalarında cesur adımlar atmalı.Ayrıntılar geliyor...