6 terörist daha etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Yapılan açıklamada, 'Şehitlerimiz, milletimiz ve ülkemizin güvenliği için mücadele, mücadele, mücadele! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerini başlarına yıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgede 6 PKK'lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi.' ifadelerine yer verildi.