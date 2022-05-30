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6 terörist daha etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerini başlarına yıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgede 6 PKK’lı teröristi daha etkisiz hale getirdi." açıklamasında bulundu.

Ekleme: 30.05.2022 - 11:58 Güncelleme: 30.05.2022 - 12:01 / Editör: Ozge Selin
6 terörist daha etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

6 terörist daha etkisiz hale getirildi!

Yapılan açıklamada, 'Şehitlerimiz, milletimiz ve ülkemizin güvenliği için mücadele, mücadele, mücadele! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerini başlarına yıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgede 6 PKK'lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi.' ifadelerine yer verildi.
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