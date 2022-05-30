3600 ek göstergesi çalışması tamam

Hükümet ile Memur-Sen arasında yılbaşından beri devam eden 3600 ek gösterge ve diğer ek göstergelerin düzenlenmesini içeren görüşmelerde sona gelindi. Çalışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra açıklanacak.