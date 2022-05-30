3 yıl ömrü kaldığı iddia ediliyordu! Rusya'dan flaş Putin açıklaması

Aylardır devam eden Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle gündemden düşmeyen Vladimir Putin ile ilgili 'hasta' haberleri bir süredir gündemi meşgul ediyor. Dış basında dolaşan haberlerde Putin'in çok hasta olduğu, hatta 3 yıl ömrü kaldığı iddialarına Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş bir açıklama geldi. Donbas'la ilgili açıklama yapan Lavrov, "Birazcık mantığı olan bir insan Putin'e baksa zaten sağlıklı olduğunu anlar" ifadelerine yer verdi.

Rusya Ukrayna savaşı 4 aydan fazla süredir devam ediyor. Yapılan müzakelerelerden ve çatışma bölgelerinde yaşanan çatışmalardan henüz bir sonuç alınabilmiş değil.Rusya lideri Vladimir Putin'in ise uzun zamandır hasta olduğu iddia ediliyordu. Dış basında dolaşan haberlerde Putin'in ellerinin titrediği, zor yürüdüğü gibi iddialar yer aldı.Hatta bazı İngiliz basın kuruluşlarında Rusya lideri Putin'in 3 yıllık ömrü kaldığı ve yerine geçecek ismin bile belli olduğu iddia edilmişti.Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Rusya tarafından flaş bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, TF1 kanalına verdiği demeçte Ukrayna'da yaşanan çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.Putin'in sağlık durumuna ilişkin yöneltilen soruya da cevap veren Lavrov, "Kendisini ekranda görebilir, konuşmalarını duyabilirsiniz. Mantıklı bir insanın Putin'de bir hastalık belirtisi göreceğini sanmıyorum" dedi. Lavrov ayrıca 70 yaşına girecek olan Vladimir Putin'in her gün kamuyounun karşısına çıktığını da sözlerine ekledi.Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donbas bölgesi ile ilgili de açıklama yapan Lavrov, Donbas bölgesinin özgürleştirilmesinin koşulsuz bir öncelik olduğunu ifade ederek, "Ukrayna ordusu ve taburlarının Moskova'nın bağımsız devletler olarak tanıdığı Donestk ve Luhansk'tan çıkarılması amaç" dedi.