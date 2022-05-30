15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun kıyafetinde dikkat çeken detay

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün hain darbe girişimi gecesinde kıyafetlerini değiştirdiği ortaya çıktı.15 Temmuz gecesi 23.00-23.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na inen Kılıçdaroğlu'nun lacivert kravat taktığı güvenlik kameralarında görüldü.SAKLANDIĞI EVDE KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRDİHavalimanından sonra Bakırköy Belediye Başkanı'nın Florya'daki evinde saklanan CHP liderinin televizyon izlerken çekilen fotoğrafında ise kravatını kırmızı ile değiştirdiği dikkat çekti.Akıllara ise Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi sabaha kadar neden grand tuvalet beklediği geldi.