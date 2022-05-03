  • USD: 14,79 - 14,81
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Özer Sencar'ın HDP oyununu ifşa etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Metropoll Araştırma sahibi Özer Sencar'ın HDP oyununu ifşa etti. Özdağ, Zafer Partisi'nin oyunun artmasına rağmen anketlerde düşük gösterildiğini yazdı. Özdağ, bunun nedeninin ise Özer Sencar'ın daha önce kendisine HDP-İYİ Parti işbirliği için olduğunu ifade etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Özer Sencar'ın HDP oyununu ifşa etti
Ekleme: 3.05.2022 - 13:51 Güncelleme: 3.05.2022 - 14:02 / Editör: Ozge Selin
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Özer Sencar'ın HDP oyununu ifşa etti

Millet İttifakı'ndaki 6'lı masanın gizli ortağı HDP. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, toplantılarda yer almazken Millet İttifakı'nı dışarıdan yönetiyor. İttifaktaki partilerde de
HDP'ye karşı çıkanlar tasfiye ediliyor.

İYİ PARTİ'DE HDP TASFİYELERİ

Son olarak İYİ Parti'de ülkücü kanattan gelenler HDP ile ittifaka karşı çıktığı için tasfiye edilmişti. Yavuz Ağıralioğlu, bu konuda başı çeken isimlerden olmuştu.

ÜMİT ÖZDAĞ, ANKETLERDEKİ HDP OYUNUNU İFŞA ETTİ

İYİ Parti'den ayrılarak Zafer Partisi'ni kuran ve ülkücü kanattan gelen Ümit Özdağ, Metropoll Araştırma'nın anketlerindeki HDP oyununu ifşa etti ve Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar ile aralarındaki geçen diyalogları aktardı.

Özer Sencar'ın anket değil, siyaset mühendisliğini yaptığını belirten Ümit Özdağ, bu sayede HDP-İYİ Parti ittifakına ortam sağlandığını yazdı. Özdağ paylaşımında şunları söyledi
'Sencer Özer/Metropol anket değil, siyaset mühendisliği yapıyor.Sahadan gelen Zafer Partisi'nin oylarını başka partilere dağıtıyor.HDP-Millet ittifakını sağlamak için çalışıyor.İYİ Parti milletvekili iken bana 'HDP ile işbirliğine karşı çıkmayın.Erdoğan başka türlü gitmez' demişti.

S. Özer'in Zafer oylarını başka partilere dağıtmasının 2. Nedeni 2019 yerel seçimleri öncesinde İYİ Parti Gaziantep Bld BŞK adayının yaptırdığı ve ödemediği
30 bin TL'yi benden istemesi.Bende ödeme yapmayı reddettim. Zafer Partisi kurulurken tekrar aradı ve istedi, yine reddettim.'

NE OLMUŞTU?

İsmail Saymaz, bugün yayınlanan köşe yazısında Metropoll Araştırma'nın son anketinde Zafer Partisi'nin oyunun yüzde 0.5'te kaldığını İYİ Parti'nin oyunun yüzde 14,6 HDP'nin
oyunun ise yüzde 9,7 olduğunu ifade etti. Öte yandan Özer Sencar da 24 Nisan'da yaptığı paylaşımda yine HDP vurgusu yapmıştı ve 'HDP'yi dikkate almadan yapılan bir aday tercihi baştan kaybetmiş sayılır
Baskılar sonuç verdi: Doğu Türkistan’da 6 yıl sonra bayram namazı kılındı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Özer Sencar'ın HDP oyununu ifşa etti
Başkan Erdoğan İdlib'deki anahtar teslim terörine video mesaj gönderdi!
Görüntüleri izleyince inanamadı! Çamaşır ipinden taytları alıp... Ankara'da iğrenç olay
Rusya Ukrayna savaşından sonra korkutan gelişme: Çin'e ait savaş gemileri tespit edildi
FETÖ tetikçisi TELE 1'de her yıl aynı olay: Şeker Bayramı - Ramazan Bayramı gündemi
İstanbul'da mezarlıklar çöp yığınlarıyla doldu! Akıllara İBB'nin ibrikleri geldi
Savunma sanayinden bayram hediyesi! Gökdeniz hedefleri imha etti
Gezi eylemcilerinin terör bağlantıları tespit edildi! Savcı ek mütalaa ile ceza istedi
İçişleri Bakanlığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın iddialarını yalanladı.
Sincar'a Bağdat operasyonu
Ankara'nın 'kavşak' kabusu! Son hali vatandaşı isyan ettirdi
İETT şoförü dehşet saçtı! Tartıştığı şoförün karnını yardı
Gıdada fiyatları düşürecek düzenlemede sona gelindi! Halde mafyatik yapılanmaya izin verilmeyecek
Ünlü şarkıcıya eski nişanlı dehşeti! 'Sonun Bergen gibi olacak'
Rusya-İsrail arasında Hitler krizi: “Affedilemez bir yalan” | RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA SON DURUM
Şehit Eren Bülbül'ün annesinden İmamoğlu'nun paylaşımına tepki: Demek ki benim evladıma üzülmedi.
2 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum!
Trabzonsporlu Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'şampiyonluk' gözyaşları!
Başkan Erdoğan, liderlerle bayramlaştı!
Kıdem tazminatında 6 kritik nokta! Sigortasız çalıştırılan sürenin kıdemi ödenir

Kıdem tazminatında 6 kritik nokta! Sigortasız çalıştırılan sürenin kıdemi ödenir

Bayraktar Kızılelma için heyecanlandıran gelişme: Selçuk Bayraktar 'büyük bir güç çarpanı olacak' demişti

Bayraktar Kızılelma için heyecanlandıran gelişme: Selçuk Bayraktar 'büyük bir güç çarpanı olacak' demişti

Türkiye'nin ilk petrol kuyusunda 88 yıl sonra yeniden sondaj çalışmalarına başlandı

Türkiye'nin ilk petrol kuyusunda 88 yıl sonra yeniden sondaj çalışmalarına başlandı

Altın fiyatları çakıldı: İşte gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları çakıldı: İşte gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum

Şanlıurfa’da korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: Balyoz vahşeti

Şanlıurfa’da korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: Balyoz vahşeti

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! 7 bölgede gök gürültülü sağanak bekleniyor: İstanbul, İzmir ve Ankara...

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! 7 bölgede gök gürültülü sağanak bekleniyor: İstanbul, İzmir ve Ankara...