Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Özer Sencar'ın HDP oyununu ifşa etti

Millet İttifakı'ndaki 6'lı masanın gizli ortağı HDP. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, toplantılarda yer almazken Millet İttifakı'nı dışarıdan yönetiyor. İttifaktaki partilerde deHDP'ye karşı çıkanlar tasfiye ediliyor.İYİ PARTİ'DE HDP TASFİYELERİSon olarak İYİ Parti'de ülkücü kanattan gelenler HDP ile ittifaka karşı çıktığı için tasfiye edilmişti. Yavuz Ağıralioğlu, bu konuda başı çeken isimlerden olmuştu.ÜMİT ÖZDAĞ, ANKETLERDEKİ HDP OYUNUNU İFŞA ETTİİYİ Parti'den ayrılarak Zafer Partisi'ni kuran ve ülkücü kanattan gelen Ümit Özdağ, Metropoll Araştırma'nın anketlerindeki HDP oyununu ifşa etti ve Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar ile aralarındaki geçen diyalogları aktardı.Özer Sencar'ın anket değil, siyaset mühendisliğini yaptığını belirten Ümit Özdağ, bu sayede HDP-İYİ Parti ittifakına ortam sağlandığını yazdı. Özdağ paylaşımında şunları söyledi'Sencer Özer/Metropol anket değil, siyaset mühendisliği yapıyor.Sahadan gelen Zafer Partisi'nin oylarını başka partilere dağıtıyor.HDP-Millet ittifakını sağlamak için çalışıyor.İYİ Parti milletvekili iken bana 'HDP ile işbirliğine karşı çıkmayın.Erdoğan başka türlü gitmez' demişti.S. Özer'in Zafer oylarını başka partilere dağıtmasının 2. Nedeni 2019 yerel seçimleri öncesinde İYİ Parti Gaziantep Bld BŞK adayının yaptırdığı ve ödemediği30 bin TL'yi benden istemesi.Bende ödeme yapmayı reddettim. Zafer Partisi kurulurken tekrar aradı ve istedi, yine reddettim.'NE OLMUŞTU?İsmail Saymaz, bugün yayınlanan köşe yazısında Metropoll Araştırma'nın son anketinde Zafer Partisi'nin oyunun yüzde 0.5'te kaldığını İYİ Parti'nin oyunun yüzde 14,6 HDP'ninoyunun ise yüzde 9,7 olduğunu ifade etti. Öte yandan Özer Sencar da 24 Nisan'da yaptığı paylaşımda yine HDP vurgusu yapmıştı ve 'HDP'yi dikkate almadan yapılan bir aday tercihi baştan kaybetmiş sayılır