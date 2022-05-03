TSK'dan bayram temizliği! 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB ) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi" dedi.MSB ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürdüğünü açıkladı.