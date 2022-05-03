Rusya'nın kıyamet uçağı göklerde görüldü! Nükleer savaş kapıda mı?

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya lideri Putin'in geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalar gündeme damga vurdu. Putin'in 3. Dünya Savaşı başlatma ihtimaline kısmen yeşil ışık yakması üzerine nükleer savaş iddiaları gündeme geldi. Bu söylentiler devam ederken, Rusya'nın nükleer savaşı komuta etmek için kullandığı 'kıyamet' uçağının Moskova dolaylarında olması endişe yarattı. 2010'daki bir geçit töreninden beri görülmeyen uçakla ilgili Rusya'dan farklı bir açıklama geldi.

Rusya-Ukrayna savaşı 2 aydan fazla süredir hız kesmeden devam ediyor. Rusya'nın nükleer savaş başlatacağı iddiaları devam ederken, Rusya2nın 'kıyamet' uçağı olarak bilinen uçağının Moskova semalarında uçtuğu ifade edildi.NÜKLEER SALDIRI İDDİALARIDaily Mail'de yer alan videoda, kıyamet uçağı Ilyuhsin ıl-80'in şehrinde kenarında daire çizdiği görülüyor. Bu durum nükleer saldırı iddialarını da da güçlendirdi."TÖREN İÇİN ÇIKARILDI"Ancak Rusya ise uçağın Zafer Günü geçit töreninde alçak bir uçuş sergileyeceği ve gösteri için provalara katılacağını söyledi.EN SON 2010 YILINDA GÖRÜLMÜŞTÜSovyet Dönemi'nden kalma ve kokpit dışında tamamen penceresiz olan 'Uçak Kremlin'ikinci Dünya Savaşı'ndan beri göklerde. Kıyamet 2010 yılındaki Zafer Bayramı kutlamalarından beri görülmemişti.ÖZELLİKLERİ SAYMAKLA BİTMİYORSöz konusu uçak, nükleer saldırı durumunda Kremlin'deki görevi yönetme imkanına sahip. Aynı zamanda havada yakıt ikmali de yapabiliyor. Uçağın o tarafında uydu iletişimi için büyük bir kano, arkasında ise büyük antenler var.