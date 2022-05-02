  • USD: 14,79 - 14,81
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dünyanın en güçlü donanmaları ile hava kuvvetleri belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri!

ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, ülkelerin savaş güçleriyle ilgili önemli bilgileri paylaştı. Dünya üzerindeki ülkelerin ordularında, ana kara güvenliği için askeri deniz gücü ile en iyi hava kuvvetlerine sahip olması olmazsa olmaz bir unsurdur. Bu anlamda dünyanın en güçlü donanmaları ile dünyanın en güçlü hava kuvvetlerinin paylaşıldığı listede Türkiye kritik bir yer aldı. Peki Global Firepower tarafından hazırlanan listede Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte şanlı Türk Donanması ile hava kuvvetlerinin listedeki sıralaması…

Ekleme: 2.05.2022 - 23:58 Güncelleme: 3.05.2022 - 00:18 / Editör: Ozge Selin
Dünyanın en güçlü donanmaları ile hava kuvvetleri belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri!
ABD merkezli internet sitesi Global Firepower ülkelerin savaş güçleriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı. 2022 yılına bilgiler paylaşan Global Firepower sitesi dünyanın en güçlü donanmalarını tek tek sıraladı.

Dünyanın en güçlü donanmaları ile hava kuvvetleri belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri!

Türkiye'nin sıralamadaki yeri merak konusu oldu. İşte Türk Donanması'nın sıralamadaki yeri…

90 Belçika

89 Uruguay

88 Surinam

87 Sudan

86 Letonya

85 Tanzanya

84 Küba

83 Arnavutluk

82 Panama

81 Gana

80 Eritre

79 Umman

78 Kenya

77 Azerbaycan

76 Nikaragua

75 Guatemala

74 Ürdün

73 Kamboçya

72 Bulgaristan

71 Türkmenistan

70 Ekvador

69 Dominik Cumhuriyeti

68 Hırvatistan

67 Yemen

66 Ukrayna

65 Laos

64 Tunus

63 Singapur

62 Paraguay

61 Angola

60 Suriye

59 Avustralya

58 Gürcistan

57 Romanya

56 Venezuela

55 Güney Afrika

54 Arjantin

53 Norveç

52 Bahreyn

51 Honduras

50 Suudi Arabistan

49 Kamerun

48 Hollanda

47 Kanada

46 Peru

45 Irak

44 İsrail

43 Danimarka

42 Birleşik Krallık

41 Birleşik Arap Emirlikleri

40 Almanya

39 Malezya

38 Katar

37 Polonya

35 Filipinler

34 Portekiz

33 Vietnam

32 Brezilya

31 Bangladeş

30 Pakistan

29 Tayvan

28 Yunanistan

27 Fas

26 Kuveyt

25 Nijerya

24 Şili

23 İspanya

22 İran

21 Meksika

20 Myanmar

19 Japonya

18 Türkiye

17 Bolivya

16 Fransa

15 İtalya

14 Cezayir

13 Güney Kore

12 Mısır

11 Finlandiya

10 Sri Lanka

9 Tayland

8 Hindistan

7 Endonezya

6 İsveç

5 Kuzey Kore

4 Kolombiya

3 Amerika Birleşik Devletleri

2 Rusya

1 Çin

Dünyanın en güçlü donanmaları ile hava kuvvetleri belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri!

ABD merkezli internet sitesi Global Firepower ülkelerin savaş güçleriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı. 2022 yılına bilgiler paylaşan Global Firepower sitesi dünyanın en güçlü donanmalarını tek tek sıraladı.

Hazırlanan listede uçak sayısı, kullanılan uçakların niteliği, pilot ve askeri sayı, orduların bütçesi gibi çeşitli kriterler üzerine duruldu.

60 AZERBAYCAN

59 TUNUS

58 KENYA

57 HOLLANDA

56 İSVİÇRE

55 NORVEÇ

54 KATAR

53 YEMEN

52 FİLİPİNLER

51 BANGLADEŞ

50 SUDAN

49 FİNLANDİYA


48 ÖZBEKİSTAN

47 BELARUS

46 İSVEÇ

45 VİETNAM

44 ARJANTİN

43 GÜNEY AFRİKA

42 KAZAKİSTAN

41 PERU

40 SİNGAPUR

39 FAS

38 ÜRDÜN

37 VENEZUELA

36 MYANMAR

35 ŞİLİ

34 ANGOLA


Dünyanın en güçlü donanmaları ile hava kuvvetleri belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri
33 UKRAYNA

32 IRAK

31 KANADA

30 AVUSTRALYA

29 ENDONEZYA

28 SURİYE

27 POLONYA

26 KOLOMBİYA

25 TAYLAND

24 MEKSİKA

23 İSPANYA

22 İRAN

21 CEZAYİR

20 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

19 İSRAİL

18 ALMANYA

17 YUNANİSTAN

16 BREZİLYA

15 BİRLEŞİK KRALLIK

14 TAYVAN

13 İTALYA

12 SUUDİ ARABİSTAN

11 KUZEY KORE

10 FRANSA

9 TÜRKİYE

8 MISIR

7 PAKİSTAN

6 JAPONYA

5 GÜNEY KORE

4 HİNDİSTAN

3 ÇİN

2 RUSYA

1 ABD

Rusya-İsrail arasında Hitler krizi: “Affedilemez bir yalan” | RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA SON DURUM
Şehit Eren Bülbül'ün annesinden İmamoğlu'nun paylaşımına tepki: Demek ki benim evladıma üzülmedi.
2 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum!
Trabzonsporlu Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'şampiyonluk' gözyaşları!
Başkan Erdoğan, liderlerle bayramlaştı!
Bakan Akar Şoygu ile görüştü! Sivillerin tahliyesinde 'aciliyet' vurgusu!
Ukraynalı Büyükelçi Bodnar: Zelensky'nin açıklaması, içeriğinden koparıldı
Kılıçdaroğlu 'Nazi Mahkemesi' demişti! Bakan Bozdağ'dan tepki
Ayşenur Arslan'dan Diyanet'e hutbe tepkisi!
Toplu taşımada da maskelere veda! Bilim Kurulu üyesi tarih verdi
Bakan Akar duyurdu: Pençe Kilit operasyonunda 61 terörist etkisiz hale getirildi!
Sultangazi'de İETT otobüsü araziye uçtu! Ekinleri zarar gören kadından tepki: 3-4 tane erik ağacım var hepsini yıkmış
Denizli’deki ‘elektrik kesintisi’ de yalan çıktı
Bombanın pimini çekti! 6’lı masayı çökerten itiraf
Vladimir Zelensky, Rus turistler nedeniyle Türkiye'yi eleştirmeye çalıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'e: Bu mücadeleyi tarih hayırla yad edecek
Trabzonspor'un şampiyonluğu Avrupa'da böyle kutlandı! Avrupa basını manşetlerine taşıdı
İBB'deki yasak aşk skandalında yeni gelişme! Eşinin kendisini amiri ile aldattığını ispat etmişti
Başkan Erdoğan Ukrayna açıklaması: Çözüm noktası Türkiye olacaktır
Bakan Soylu, bayram namazını İran sınırındaki Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerle kıldı
Şanlıurfa’da korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: Balyoz vahşeti

Şanlıurfa’da korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: Balyoz vahşeti

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! 7 bölgede gök gürültülü sağanak bekleniyor: İstanbul, İzmir ve Ankara...

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! 7 bölgede gök gürültülü sağanak bekleniyor: İstanbul, İzmir ve Ankara...

Dünyanın en güçlü donanmaları ile hava kuvvetleri belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri!

Dünyanın en güçlü donanmaları ile hava kuvvetleri belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri!

Çok yaşa Elif Bebek: Hiç tanımadığı bir kişi hayatını kurtardı!

Çok yaşa Elif Bebek: Hiç tanımadığı bir kişi hayatını kurtardı!

Gaziantep ulaşım sorununu 6 aya kadar 'GAZİRAY' ile çözecek

Gaziantep ulaşım sorununu 6 aya kadar 'GAZİRAY' ile çözecek

İzmir’de nişanlı çift evde ölü bulundu: Kan donduran iddia!

İzmir’de nişanlı çift evde ölü bulundu: Kan donduran iddia!