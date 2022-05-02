Dünyanın en güçlü donanmaları ile hava kuvvetleri belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri!
ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, ülkelerin savaş güçleriyle ilgili önemli bilgileri paylaştı. Dünya üzerindeki ülkelerin ordularında, ana kara güvenliği için askeri deniz gücü ile en iyi hava kuvvetlerine sahip olması olmazsa olmaz bir unsurdur. Bu anlamda dünyanın en güçlü donanmaları ile dünyanın en güçlü hava kuvvetlerinin paylaşıldığı listede Türkiye kritik bir yer aldı. Peki Global Firepower tarafından hazırlanan listede Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte şanlı Türk Donanması ile hava kuvvetlerinin listedeki sıralaması…
ABD merkezli internet sitesi Global Firepower ülkelerin savaş güçleriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı. 2022 yılına bilgiler paylaşan Global Firepower sitesi dünyanın en güçlü donanmalarını tek tek sıraladı.
Türkiye'nin sıralamadaki yeri merak konusu oldu. İşte Türk Donanması'nın sıralamadaki yeri…
90 Belçika
89 Uruguay
88 Surinam
87 Sudan
86 Letonya
85 Tanzanya
84 Küba
83 Arnavutluk
82 Panama
81 Gana
80 Eritre
79 Umman
78 Kenya
77 Azerbaycan
76 Nikaragua
75 Guatemala
74 Ürdün
73 Kamboçya
72 Bulgaristan
71 Türkmenistan
70 Ekvador
69 Dominik Cumhuriyeti
68 Hırvatistan
67 Yemen
66 Ukrayna
65 Laos
64 Tunus
63 Singapur
62 Paraguay
61 Angola
60 Suriye
59 Avustralya
58 Gürcistan
57 Romanya
56 Venezuela
55 Güney Afrika
54 Arjantin
53 Norveç
52 Bahreyn
51 Honduras
50 Suudi Arabistan
49 Kamerun
48 Hollanda
47 Kanada
46 Peru
45 Irak
44 İsrail
43 Danimarka
42 Birleşik Krallık
41 Birleşik Arap Emirlikleri
40 Almanya
39 Malezya
38 Katar
37 Polonya
35 Filipinler
34 Portekiz
33 Vietnam
32 Brezilya
31 Bangladeş
30 Pakistan
29 Tayvan
28 Yunanistan
27 Fas
26 Kuveyt
25 Nijerya
24 Şili
23 İspanya
22 İran
21 Meksika
20 Myanmar
19 Japonya
18 Türkiye
17 Bolivya
16 Fransa
15 İtalya
14 Cezayir
13 Güney Kore
12 Mısır
11 Finlandiya
10 Sri Lanka
9 Tayland
8 Hindistan
7 Endonezya
6 İsveç
5 Kuzey Kore
4 Kolombiya
3 Amerika Birleşik Devletleri
2 Rusya
1 Çin
ABD merkezli internet sitesi Global Firepower ülkelerin savaş güçleriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı. 2022 yılına bilgiler paylaşan Global Firepower sitesi dünyanın en güçlü donanmalarını tek tek sıraladı.
Hazırlanan listede uçak sayısı, kullanılan uçakların niteliği, pilot ve askeri sayı, orduların bütçesi gibi çeşitli kriterler üzerine duruldu.
60 AZERBAYCAN
59 TUNUS
58 KENYA
57 HOLLANDA
56 İSVİÇRE
55 NORVEÇ
54 KATAR
53 YEMEN
52 FİLİPİNLER
51 BANGLADEŞ
50 SUDAN
49 FİNLANDİYA
48 ÖZBEKİSTAN
47 BELARUS
46 İSVEÇ
45 VİETNAM
44 ARJANTİN
43 GÜNEY AFRİKA
42 KAZAKİSTAN
41 PERU
40 SİNGAPUR
39 FAS
38 ÜRDÜN
37 VENEZUELA
36 MYANMAR
35 ŞİLİ
34 ANGOLA
Dünyanın en güçlü donanmaları ile hava kuvvetleri belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri
33 UKRAYNA
32 IRAK
31 KANADA
30 AVUSTRALYA
29 ENDONEZYA
28 SURİYE
27 POLONYA
26 KOLOMBİYA
25 TAYLAND
24 MEKSİKA
23 İSPANYA
22 İRAN
21 CEZAYİR
20 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
19 İSRAİL
18 ALMANYA
17 YUNANİSTAN
16 BREZİLYA
15 BİRLEŞİK KRALLIK
14 TAYVAN
13 İTALYA
12 SUUDİ ARABİSTAN
11 KUZEY KORE
10 FRANSA
9 TÜRKİYE
8 MISIR
7 PAKİSTAN
6 JAPONYA
5 GÜNEY KORE
4 HİNDİSTAN
3 ÇİN
2 RUSYA
1 ABD