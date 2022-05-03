Baskılar sonuç verdi: Doğu Türkistan’da 6 yıl sonra bayram namazı kılındı

Çin yönetiminin yasaklaması sonrası 6 yıldır bayram namazı kılınamayan Doğu Türkistan'da baskılar sonuç verdi. Kaskar İydgah Camii'nde bayram namazı kılındı.

Çin yönetimi 6 yıl süren yasağa uluslararası baskılar sonrası bu yıl son verdi.



Çin yönetiminin yasaklaması sonrası 6 yıldır bayram namazı kılınamayan Doğu Türkistan'da bu yıl Kaskar İydgah Camii'nde bayram namazı kılındı.



Namaz sonrası Uygurlar, cami önünde coşku ile sema gösterisi yaptı.



