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Ünlü çiftin düğün tarihi belli oldu!

Ünlü oyuncu Birkan Sokullu son olarak final yapan Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakterine can vermişti. Oyunculuğu kadar özel hayatı da merak konusu olan Birkan Sokullu, kendisi gibi oyuncu olan Aslı Enver'den boşanmıştı. Birkan Sokullu, yaklaşık 3 yıldır Eda Gürkaynak ile aşk yaşıyor. Ünlü çiftin cephesinden güzel haber geldi. Birkan Sokullu ve sosyetik sevgilisi Eda Gürkaynak çıktıkları Paris'te evlilik kararı aldı.

Ekleme: 29.05.2022 - 22:40 Güncelleme: 29.05.2022 - 22:46 / Editör: Ozge Selin
Ünlü çiftin düğün tarihi belli oldu!
Yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu son olarak Merve Dizdar ve Ezgi Mola ile başrolünü paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde rol almıştı. Birkan Sokullu, 71. bölümüyle final yapan dizide Han rolüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Ünlü oyuncu özel hayatıyla da çok konuşuluyor. 3 yıldır Eda Gürkaynak ile aşk yaşayan Birkan Sokullu, sevgilisine evlilik teklif etti.

Ünlü oyuncu Birkan Sokullu gerek iş hayatıyla gerekse ilişkisiyle sık sık gündeme gelen isimlerden biri

Birkan Sokullu verdiği bir röportajda, 'Eda ile yıllar önce Yunanistan'da tanıştık. İki yıl önce de İstanbul'da karşılaştık ve bir süre sonra ilişki başladı' ifadelerini kullanmıştı.

Birkan Sokullu sosyetik sevgilisiyle evleniyor! Düğün tarihi belli oldu! Alaçatı yıkılacak
Eda Gürkaynak ve Birkan Sokullu'dan güzel haber geldi.
Yaklaşık 3 yıldır aşk yaşayan ikili, beraber gittikleri Paris'te evlilik kararı aladı.

Birkan Sokullu sosyetik sevgilisiyle evleniyor! Düğün tarihi belli oldu!
28 yaşındaki sevgilisine evlenme teklif etmeyi planlayan Birkan Sokullu, teklifi ise yakın arkadaşlarının olduğu bir organizasyonla Temmuz ayında Alaçatı'da yapacak.

Birkan Sokullu'nun 'Öyle bir evlilik teklifi olacak ki, Alaçatı yıkılacak' dediği öğrenildi.

Gelecek yıl planlanan düğünün özel davetlilerle Ege'de kumlar üzerinde yapılacağı konuşuluyor.

EDA GÜRKAYNAK KİMDİR?

1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Eda Gürkaynak'ın anne ve babası cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden olan Sinem Gürkaynak ve Kemal Gürkaynak'tır.

Lara adında bir kız kardeşi olan Eda Gürkaynak, 2013 yılında Koç Lisesinden IB diplomasıyla mezun olduktan sonra New York Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı.

Amerika'nın en başarılı Türk mezunları listesine adını yazdırdı.

BİRKAN SOKULLU KİMDİR?

Birkan Sokullu, 6 Ekim 1985 tarihinde İstanbul'da doğdu. Boşnak bir ailede dünyaya gelen Sokullu, 2003 yılında Best Model of Turkey yarışmasında 3. oldu.

Maltepe Üniversitesi Radyo Televizyon Programcılığı Bölümü'nü bitiren oyuncu, 10 yıl profesyonel olarak basketbol oynadı. Üniversite yıllarında modellik de yaptı.

Dolunay Soysert'ten oyunculuk dersleri alan Sokullu, 2008 yılında ekranlara gelen Küçük Kadınlar dizisinde üstlendiği Ayaz karakteriyle dikkatleri üzerine çekti.

2010 yılında Küçük Sırlar dizisinde Demir rolüyle büyük beğeni kazandı. 2012 yılında Uçurum dizisinde bir gazeteciyi canlandırdı. 2013 yılında Fatih dizisinde Şehzade Mustafa karakterine hayat verdi, ancak dizi uzun ömürlü olmadı. 2014 yılının Şubat ayında Kurt Seyit ve Şura adlı dizide Kıvanç Tatlıtuğ, Farah Zeynep Abdullah gibi isimlerle birlikte rol aldı.

13 Temmuz 2012'de evlendiği eşi oyuncu Aslı Enver ile 26 Ağustos 2015 tarihinde boşandı.
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