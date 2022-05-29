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Uçaklarda maske kullanım zorunluluğu kalkıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 'hastaneler dışında maske zorunluluğu kalktı' açıklamasının ardından uçaklarda maske kullanım zorunluluğu da kaldırılıyor.

Ekleme: 29.05.2022 - 22:21 Güncelleme: 29.05.2022 - 22:26 / Editör: Ozge Selin
Uçaklarda maske kullanım zorunluluğu kalkıyor
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 'Yarın size maskelerimizin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenliğimiz ile gülümseyeceğiz. Milletçe gayret ettik, kurallara uyduk, sabrettik ve kazandık. Şimdi tebessüm zamanı' paylaşımında bulundu.
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