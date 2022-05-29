PKK'ya hava darbesi! 9 terörist etkisiz!

Kahraman Mehmetçik'in Türkiye'nin güney sınırının öte tarafındaki PKK'lı teröristlere yönelik operasyonları devam ediyor.Bu kapsamda Pençe-Kilit Operasyonu'nunda PKK hedefleri yok ediliyor.9 PKK'lı daha öldürüldüOperasyon bölgesinde 9 terörist daha etkisiz hale getirildi.Konuya ilişkin açıklama yayınlayan Milli Savunma Bakanlığı, şu ifadelere yer verdi:'Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.'