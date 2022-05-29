PKK'ya hava darbesi! 9 terörist etkisiz!
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
Kahraman Mehmetçik'in Türkiye'nin güney sınırının öte tarafındaki PKK'lı teröristlere yönelik operasyonları devam ediyor.
Bu kapsamda Pençe-Kilit Operasyonu'nunda PKK hedefleri yok ediliyor.
9 PKK'lı daha öldürüldü
Operasyon bölgesinde 9 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Konuya ilişkin açıklama yayınlayan Milli Savunma Bakanlığı, şu ifadelere yer verdi:
'Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.'