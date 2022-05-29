Nepal'in dağlık kesiminde 22 kişiyi taşıyan uçak kayboldu!
Nepal'in dağlık kesiminde, içinde 22 kişinin bulunduğu uçak kayboldu. Yetkililer, 4'ü Hint, 2'si Alman olmak üzere 22 kişinin bulunduğu uçağın akıbeti hakkında herhangi bir bilgi olmadığını, aramaların devam ettiğini belirtti.
Nepal'in dağlık kesiminde, içinde 22 kişinin bulunduğu uçak kayboldu.
KALKIŞTAN KISA SÜRE SONRA KULEYLE TEMASI KESİLDİ
Dağ kasabası Jomsom'a 15 dakikalık uçuş gerçekleştiren Tara Airlines uçağının, kalkıştan kısa süre sonra kuleyle teması kesildi.
Yetkililer, 4'ü Hint, 2'si Alman olmak üzere 22 kişinin bulunduğu uçağın akıbeti hakkında herhangi bir bilgi olmadığını, aramaların devam ettiğini belirtti.