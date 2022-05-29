Nepal'in dağlık kesiminde 22 kişiyi taşıyan uçak kayboldu!

Nepal'in dağlık kesiminde, içinde 22 kişinin bulunduğu uçak kayboldu. Yetkililer, 4'ü Hint, 2'si Alman olmak üzere 22 kişinin bulunduğu uçağın akıbeti hakkında herhangi bir bilgi olmadığını, aramaların devam ettiğini belirtti.